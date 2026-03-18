Iván Sevilla 18 MAR 2026 - 06:31h.

La Policía Local de Sanlúcar en Cádiz actuó en el rescate el 14 de marzo por un caso de maltrato animal

"Estaba encerrada, sin agua ni comida y rodeada de porquería. Ha sufrido mucho", lamenta la Brigada Animalista

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CádizLa Asociación de Rescate Animal Brigada Animalista de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) está pidiendo ayuda y busca acogida para Pompita, una perra que fue rescatada de una casa, donde "la estaban dejando morir".

Con esas palabras tan duras informó la organización sin ánimo de lucro este 14 de marzo del grave caso de maltrato animal que habían conocido a raíz de unas "denuncias" recibidas.

"Decidimos acudir de urgencia junto a agentes de la Policía Local", relató en sus redes sociales para dar los detalles de una actuación que permitió salvarle la vida al can: "Estaba encerrado sin agua ni comida".

Además, se encontraba "rodeado de porquería", dado el nivel de abandono que sufría por parte de quien lo había dejado allí dentro, "desamparado" por completo de la atención que necesitaba para vivir.

"Sabemos que ha sufrido mucho", denuncia la Brigada Animalista

"Cuando conseguimos entrar en la vivienda, lo primero que notamos es un fortísimo olor a orines y excrementos. Tras abrir la puerta de una de las habitaciones encontramos a Pompita", recordó la protectora.

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"Las imágenes hablan por sí solas. Solo viendo su cuerpecito, que está en menos de la mitad de su peso normal, sabemos que ha sufrido mucho", añadió refiriéndose a un vídeo que también compartió la Brigada Animalista.

Apunta, además, que "la han usado para parir muchas veces". Tras ponerla ya a salvo de su crítica situación, están luchando "para que recupere su salud y para pedir justicia, consecuencias legales para quien la ha torturado".

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Con "un chequeo veterinario completo y una buena alimentación, seguro que se pone preciosa y gordita. Su nueva vida empieza hoy, aunque ella no lo sepa", concluyó la asociación en su comunicado de Facebook.

Necesita una casa de acogida y donaciones para gastos

Desde la protectora, su presidenta Carmen Pozo, quien también es concejala de Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, ha contado a Informativos Telecinco que Pompita tiene "entre 10 y 12 años".

Ahora lo que más les urge es encontrar una "casa de acogida" donde una familia la pueda atender adecuadamente para que viva feliz con los cuidados que necesita. "A ver si alguien ayuda, porque da mucha pena", nos admite.

Independientemente a la búsqueda de ese hogar para la perra, la Asociación de Rescate Animal Brigada Animalista recuerda que "todos los rescates tienen un coste material, de gasolina, dietas... nada sale gratis".

Cómo colaborar con la Brigada Animalista

Por ese motivo, toda donación que haga la gente de forma altruista les permite seguir adelante con su labor, pagando los gastos veterinarios. Se puede colaborar de diferentes maneras:

Bizum , seleccionando "enviar dinero a una ONG" y escribiendo el código 09598.

, seleccionando "enviar dinero a una ONG" y escribiendo Transferencia bancaria al número IBAN ES0600815635040001210528.

al número IBAN ES0600815635040001210528. Paypal, a través de la opción "enviar dinero a amigos o familiares" y al correo electrónico brigadaanimalista2016@gmail.com

brigadaanimalista2016@gmail.com Plataforma Teaming, por solo un euro al mes, que se usa "para refugio y pienso".

De igual forma, quien quiera puede convertirse en "madrina o padrino desde cinco euros al mes, usando el citado método de pago Paypal y marcando la casilla "convertir en donativo mensual".

Rescatan, rehabilitan y buscan familias para los animales

A pesar de las dificultades económicas que conlleva su trabajo con los animales, continúan rescatando y rehabilitando a aquellos que son abandonados a su suerte en la localidad gaditana.

En 2022 tuvieron que lanzar una campaña de recaudación de fondos (que sigue actualmente abierta) en la plataforma GoFundMe, ya que aseguraban que se "ahogaban en deudas".

Lamentaban que "las facturas mensuales" que generaban las labores que hacían les estaban asfixiando. Por lo que necesitaban dinero para no tener que "echar el cierre". Consiguieron salir adelante.