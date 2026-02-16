El padre de Noelia no ceja en su batalla para que a su hija no se le aplique la eutanasia que ella misma ha solicitado.

Cuando tu padre te pide ayuda para morir: "Estaría contento de saber que estoy contando su historia"

El padre de Noelia no ceja en su batalla para que a su hija no se le aplique la eutanasia que ella misma ha solicitado. Alega que la joven padece "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos". En este sentido, sostiene que una "persona que padece un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas tiene viciada su capacidad para, precisamente, decidir sobre su muerte". El caso de Noelia ha provocado un gran debate por la batalla judicial que está provocando.

Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como el TSJC, en su sentencia de septiembre de 2025, concluyeron que a lo largo de proceso judicial no se había constatado su "falta de capacidad" para desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

La joven de Barcelona, de 25 años, afectada por una paraplejia, quiere morir. La joven ya intentó quitarse la vida al tirarse desde un quinto piso. Había sido víctima de una agresión sexual múltiple, según el diario El Mundo y ya había intentado quitarse la vida un par de veces con ingesta de fármacos y autolesiones. No logró su objetivo, pero los resultados de ese intento fueron una paraplejía, que la hace ser dependiente de terceros, estar silla de ruedas, con una incapacidad del 74%.

El padre dice que la decisión es irreparable

La joven quiere morir. El padre dice que esa decisión es irreparable y se muestra contrario. Noelia dice que su día a día es horroroso y doloroso. Y que no quiere vivir más así. Su situación la impide moverse de cintura para abajo, le provoca fuertes "dolores neuropáticos" e incontinencia.

Su padre asume que "sí presenta una patología grave", pero defiende que "su cuadro mejora con el debido tratamiento". Además, dice que su estado "no le ocasiona un sufrimiento físico o psíquico insoportable". En cambio, los profesionales que la han examinado sí certifican que sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y la imposibilidad de mejora con tratamiento.

El proceso judicial impulsado por su padre. defiende Noelia, le ha causado, según ha manifestado, un “alto grado de sufrimiento”. Dice que el calvario judicial la hace “no sentirse reconocida ni validada en su toma de decisiones y en su principio ético de autonomía”.

La polémica y esta encarnizada batalla legal, con una vida en el alero, arrancó cuando el padre recurrió ante la vía judicial la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia.

Poco después, el juzgado rechazó el recurso al considerarlo inadmisible porque el padre no estaba legitimado para recurrir puesto que la hija era mayor de edad y no estaba incapacitada. Además, concluyó que la joven sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera, así como que se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías.

El padre acudió en apelación ante el TSJ de Cataluña que sí que reconoció su legitimación para recurrir, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprende la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario, más aun cuando las meras afirmaciones de que tiene patologías psiquiátricas resultan insuficientes al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico.

Ante este escenario, el padre recurrió al Supremo porque sostenía que no había quedado acreditado que su hija sufriera una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de su padre contra la eutanasia.

Pero este sigue en su batalla. El despacho ultracatólico Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven hasta que la justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías.