Se trata de un tramo de 20 km con varios cambios de rasante, salidas, accesos a polígonos y pocas líneas rectas

Un 15% de los conductores aún no tiene la baliza V16 y un millón y medio dice que no la va adquirir: "Veo un precio excesivo"

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Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado los 295 kilómetros de carreteras convencionales y autovías más peligrosos de España, localizados en un total de 67 vías de 45 provincias, los peores en Asturias y Alicante. Su Índice de Peligrosidad Medio (IPM) en el quinquenio 2020-2024 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional. Informa en el vídeo Sofía Muñoz.

Uno de esos tramos más peligrosos se encuentra en Monforte del Cid y Petrer, en Alicante. 20 kilómetros con varios cambios de rasante, salidas y accesos de polígonos. En los últimos 10 años más de 20 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en ese punto.

Los accidentes con fallecidos y hospitalizados se disparan un 11% en Semana Santa. Es la primera gran escapada del año y también la más peligrosa porque en muy pocos días se concentran 17 millones de desplazamientos.

El Domingo de Ramos, el día con más siniestros de la Semana Santa

Los siniestros más graves son en carreteras secundarias por salida de vía y el peor día es el Domingo de Ramos. "El momento más crítico es el fin de semana de la operación salida. Y concretamente el domingo anterior, que es el que acumula una mayor proporción de fallecidos", apunta Mar Garre, directora general de Fundación Línea Directa.

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Casi 15 millones de conductores, más de la mitad, no respeta los límites de velocidad y más de cuatro millones reconocen beber alcohol antes de coger el coche. Y más de 11 millones no paran a descansar cada dos horas.