En los días previos a la Semana Santa se ha registrado un repunte en las compras del nuevo sistema de señalización

¿Te multarán si usas el triángulo a partir de 2026? La versión de la DGT ante una de las grandes incógnitas de las balizas V16

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La baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 y, casi tres meses después, aún hay conductores que no la tienen en su coche. Y es que el nuevo sistema de señalización de emergencia no convence a los españoles, concretamente al 83%.

"La iluminación que ofrece es muchísimo mejor la que ofrece un vehículo con los cuatro intermitentes puestos", dice un conductor. "Cuando ves la baliza ya estás encima del coche, o sea, no sirve para nada", cuenta otro. Y eso que de cara a Semana Santa han aumentado las ventas.

"La gente viaja más y hay otro repunte en el que se están volviendo a vender más balizas", señala David López, de Taller Norauto. Pero aún quedan muchos por comprarla. "Nos ha sorprendido que nuestra encuesta revela que más de cuatro millones de conductores todavía no tienen la baliza V 16", explica Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa.

Es el 15% de todos los conductores en España y de esos, hay más de un millón y medio de personas que no la van a adquirir. "Le veo un precio excesivo y la he visto yo como que no sirve", señala otro conductor.

También hay gente con algún despiste. Aunque los hay que ven la medida con buenos ojos. "En principio sí que es más seguro que salir a la carretera y exponerte ahí un poco", señala un conductor. Una baliza que continúa generando polémica.