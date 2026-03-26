Noelia pidió quedarse únicamente acompañada por sus médicos: quiso alargar la despedida con su familia hasta una hora

Muere Noelia Castillo tras casi dos años de lucha judicial para frenar su eutanasia

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Noelia Castillo ha fallecido en el Hospital de Barcelona tras una larga despedida con sus familiares. Hasta el centro sanitario acudieron sus padres, su abuela y sus tías, con quienes pasó sus últimas horas hasta que cerraron la habitación para comenzar con el proceso de la eutanasia, sola con sus médicos.

Hace varios años que la joven se precipitó por un quinto piso para tratar de quitarse la vida tras haber sufrido un episodio de agresión sexual del cual no se recuperó. Noelia ha estado luchando durante años contra su familia y diferentes abogados para conseguir una fecha real y fija de su muerte.

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Su caso ha abierto un debate que sigue latente en la sociedad. Casos como el de Noelia reciben distintas opiniones: de los que apoyan la idea de una muerte digan en caso de sufrimiento irremediable, y los que piensan que es un recurso innecesario porque el futuro siempre es incierto.

Solo quería que entrasen los médicos a su habitación

En el momento de su muerte, Noelia solo estaba acompañada por los médicos que participaron en la eutanasia. La reportera Carol Gramunt explica cómo ha sido este proceso desde el hospital en Sant Pere de Ribes, Barcelona, donde "los familiares acompañaron a Noelia durante sus últimas horas".

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"Sin embargo, ella ha pedido que solo entrara a la habitación el equipo médico, solo quería estar acompañada por ellos y así ha sido. Ha sido un caso muy complejo y polémico, de hecho, durante la tarde de este jueves se han acercado varias personas para oponerse a su muerte, trayendo flores y rezando por ella".

"Noelia ha cumplido su voluntad después de más de 600 días esperando a que se resolviese un proceso judicial". Una batalla que empezó su padre cuando se opuso ante los tribunales a la decisión de su hija de solicitar la eutanasia, pero ella siempre lo ha tenido claro.

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"Lo he conseguido y a ver si por fin puedo ya descansar", decía en una de sus últimas declaraciones a prensa. Su madre siempre se ha quedado a su lado, respetando sus decisiones aunque queriendo que se quedase: "Siempre voy a estar con ella, hasta donde me permita".