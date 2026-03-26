Noelia Castillo estará sola en su habitación al recibir la eutanasia: "No quiero que me vean cerrando los ojos"

Noelia Castillo ha mostrado su cansancio con unos dolores físicos y psíquicos que no puede soportar

Así será la eutanasia de Noelia Castillo: un protocolo de 15 minutos, tres fármacos y sin presencia de sus padres por voluntad propia

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Noelia Castillo cumplirá su deseo de morir dignamente en unas pocas horas: "Por fin puedo descansar". Así ha explicado la joven su cansancio tras un largo periplo judicial que le ha impuesto su propio padre, opuesto a la eutanasia. Estará sola durante los últimos 15 minutos que dura el protocolo, porque así lo ha decidido: "No quiero que me vean cerrando los ojos".

no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido

La mujer, que acaba de cumplir 25 años, sufre una paraplejia del 74%, finalmente recibirá la eutanasia, este jueves a las 18.00 en un hospital de Barcelona, porque "ya no puedo más", ha explicado su decisión en una última entrevista.

Y aunque, sea difícil de entender, no queda más que el respeto, como han pedido algunos políticos con esta joven que durante dos años se ha mantenido firme en su decisión porque "no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido".

"La medicación está estudiada para que el paciente entre en un proceso como de sueño"

La joven ha preferido que en este final no estén sus padres, un protocolo estricto, que se sigue a pies juntillas, y en el que se le administran tres fármacos por vía intravenosa. Así lo ha explicado a Informativos Telecinco, Rosa Burgos, Presidenta del Comité Ético del hospital Vall D'Hebron:

"La medicación está estudiada para que el paciente entre en un proceso como de sueño y ya después otros medicamentos que le provocarán la parada cardiorrespiratoria".

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La vida de esta mujer, que ha decidido que la asistan en un hospital para morir con dignidad, no ha sido fácil. Después de sufrir una violación múltiple se arrojó de un quinto piso, en octubre de 2022 que la dejó parapléjica. No quería vivir. Los vídeos, grabados por su padre, revelan su rehabilitación, sus dolores, esos con los que ella quiere acabar.

Abogados Cristianos ha admitido que ya han hecho todo lo que han podido tras agotar todas las vías judiciales, que finalmente se cerraron definitivamente esta semana con el varapalo del Tribunal de Derechos Humanos de Europa y de un juzgado de Barcelona. A partir de ahí, ya el Departamento de Sanidad ha organizado para que Noelia Castillo no sufra más.

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Los miembros de su familia se han enfrentado a una complicada disyuntiva porque ninguno apoya esta decisión, pero la Justicia se atiene a la ley y la ley se ha de cumplir. Después de un largo proceso de dos años, Noelia Castillo recibirá la eutanasia: Los expertos han confirmado que "se han seguido las garantías del proceso y la decisión está tomada".

La han visto médicos, forenses, psiquiatras que la han vuelto a valorar una y otra vez, cada recurso interpuesto por el padre. Todos han dicho que "es plenamente competente", ha confirmado la presidenta de la Asociación Morir Dignamente, Gloria Cantarell.