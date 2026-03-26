Claudia Barraso 26 MAR 2026 - 18:55h.

La familia de Noelia ha permanecido unida en el interior del hospital, fuera de la habitación de la joven donde recibe la eutanasia

Noelia Castillo estará sola en su habitación al recibir la eutanasia: "No quiero que me vean cerrando los ojos"

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Noelia Castillo decidió solicitar la eutanasia hace dos años y medio y la Justicia europea le ha dado luz verde para poder poner fin a una vida con la que no era feliz. A pesar de las discrepancias de su familia y de muchos jueces, la joven ha decidido seguir hacia delante con todas sus decisiones.

En el hospital de Barcelona y en una habitación en la que ha decidido no tener compañía más que la de los sanitarios, llevarán a cabo el protocolo de no más de 15 minutos que le permitirá descansar de “los dolores y lo que le atormentaba en la cabeza”, según afirmaba ella misma a medios de comunicación.

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Durante esos minutos que dura el protocolo, la joven estará en su habitación sin su padre, madre, abuela y tías, quienes han permanecido en el hospital desde que Noelia ingresó. Su mejor amiga no ha podido acceder al interior del hospital. Varios agentes de seguridad del hospital le han prohibido la entrada. La joven afirmaba a las cámaras que quería entrar para poder “convencerla de que no lo haga”.

La familia no ha entrado a la habitación de Noelia

Ella misma afirmaba que ha especificado que su familia y sus amigos no estén con ella durante la aplicación de la eutanasia. “No quiero que me vean cerrar los ojos”, decía. Por su parte, todos los miembros de su familia han pasado por un largo y doloroso debate en el que han tratado en todo momento de convencer a Noelia para que no decida morir y que siga con su vida.

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El abogado del padre ha afirmado que "su caso es un verdadero fracaso para la sociedad" y también para ellos. En el interior del hospital estaba su familia, que no ha entrado a la habitación donde finalmente ha recibido la eutanasia, pero sí que han permanecido con ella hasta media hora antes.

Pero su caso ha sido revisado por decenas de especialistas y profesionales que han asegurado que la joven está en plenas facultades y que por su estado de sufrimiento tiene todo el derecho a recibir una muerte y digna tal y como ella misma estaba solicitando.