Su deseo de morir dignamente había pasado por el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

El Supremo fijará doctrina sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo tras el caso de Noelia Castillo

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El caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que este jueves recibió la eutanasia tras dos años de batalla judicial, ha generado un enorme debate social. Entre muchos motivos, por su corta edad y la batalla de su familia por impedir su eutanasia. Informa en el vídeo María Fente.

Su deseo de morir dignamente había pasado por el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el último en avalar su eutanasia. Un largo calvario que fue empeorando el sufrimiento físico y emocional de Noelia Castillo, que padecía una paraplejia de un 74%.

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A pesar de los avales de la justicia española y europea, su caso no paró de generar debate. "Nadie es favorable moralmente ni humanamente a la eutanasia. Otra cosa es ser favorable a la ley que lo permite", explica Norbert Bilbeny, catedrático de Ética de la Universidad de Barcelona.

"Es inhumano alargar y dilatar el proceso"

En abril de 2024 Noelia solicitó de manera formal la eutanasia y, tras varias evaluaciones, la Comisión lo aprobó por unanimidad. "No se le puede poner ningún límite, es su persona, es su autonomía", añade Bilbeny.

Las impugnaciones de su padre, hasta cinco, alargaron el proceso un año y medio. "Es inhumano alargar el proceso, dilatar el proceso", denuncia Ramón Riu, abogado de la asociación Derecho a Morir Dignamente.

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Hasta 13 informes técnicos y médicos avalaban su dolor, que todos los facultativos, "unánimemente" acreditan. Un dolor que tiene un componente que se llama neuropático, que son dolores muy difíciles, de los más difíciles de controlar", explica Manuel J. Mejías, médico de cuidados paliativos.

La edad de Noelia, 25 años, también ha estado en el centro del debate. "Es verdad que esa edad mediatiza o modifica cómo vive la persona de la enfermedad", añade Mejías. Desde varias instancias exigen que se modifique la ley para impedir bloqueos tan prolongados. "Es reducido a una única instancia, de forma que el recurso, si es que él se plantea, si es que alguien está legitimado para plantear el recurso, se resuelva en 20 días", propone el abogado de Derecho a Morir Dignamente.