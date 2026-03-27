La joven Noelia Castillo ha muerto al recibir la eutanasia tras un largo periplo judicial de más de dos años

La eutanasia en España aumenta año tras año: más de 1.000 casos, un 42% de las peticiones aprobadas y un plazo medio de espera de 49 días

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BarcelonaTras meses de lucha judicial con su padre, Noelia Castillo ha muerto al serle practicada la eutanasia. El grupo ultraconservador Abogados Cristianos intentó hasta el final frenar la decisión de la joven, que ha reavivado el debate mediático y social sobre la muerte digna. El caso de Noelia Castillo es uno de los más de 400 que se producen al año en España, pero tiene una complejidad añadida que ha abierto el debate sobre los pleitos en la eutanasia.

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Noelia Castillo sufría una paraplejia a raíz de un intento de suicidio. Tras pasar por varios tribunales médicos, la joven consiguió fecha para su eutanasia hace dos años. Sin embargo, la resistencia judicial iniciada por su padre fue posponiendo ese momento hasta este jueves 26 de marzo cuando la joven ha conseguido que se le permita su deseo de morir dignamente. Después de más de 600 días de lucha judicial, la joven ha podido cumplir su voluntad, como ha informado Claudia Raymat desde Barcelona.

¿Cómo ha sido la eutanasia de Noelia Castillo?

A las 18:00 horas de la tarde Noelia Castillo recibía la eutanasia. Lo ha hecho sola, tal y como ella pidió. Antes estuvo acompañada por sus padres, sus hermanas, su abuela, amigas y amigos. Sin embargo, la joven pidió que todos sus familiares y entorno cercano se marchasen de la habitación antes de que se iniciase el proceso de eutanasia.

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En ese momento, Noelia Castillo se quedó a solas con el médico que le administró este protocolo de 15 minutos que está compuesto de tres fármacos y una sedación principal. Finalmente, la joven recibió la eutanasia a media tarde gracias al rechazo de la juez a las medidas cautelarísimas que solicitaba su padre para detener el proceso. Una familia en contra de la voluntad de la joven a la que se unían los rezos de varios grupos ultracatólicos que se concentraban en la puerta del hospital barcelonés.

La oposición de parte de su familia y de grupos ultraconservadores

Seguidores de Abogados Cristianos se han concentrado este jueves por la tarde frente al Hospital Residencia Sant Camil, donde algunas personas han dejado flores. El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, ha dicho que han mantenido la esperanza "hasta el último momento" de que la joven pudiera cambiar de opinión, algo que no ha ocurrido. En declaraciones a los periodistas, Fernández ha considerado que el caso es un "fracaso del sistema sanitario".

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Ha insistido en que Noelia Castillo tenía problemas mentales que la incapacitaban para la toma de decisiones y en que "faltaban pruebas objetivas sobre el dolor y el padecimiento de la paciente", pese a que ningún estamento judicial le ha dado la razón.

Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la "falta de capacidad" de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

Tampoco el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón al padre de Noelia ni a Abogados Cristianos en la larga batalla judicial.

Las últimas palabras de Noelia Castillo

En una entrevista en Antena 3 pocos días antes de fallecer, Noelia Castillo reiteró su voluntad de morir: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", afirmó.

Con 25 años llevaba tres madurando su decisión. Durante su adolescencia fue tutelada por la Generalitat y en 2022 intentó suicidarse. Decía haber sido víctima de varias agresiones sexuales.

Pese a la oposición familiar, hasta cinco tribunales avalaron el deseo de la joven a morir dignamente. "No puedo más con estos dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta la cabeza, con lo que he vivido", revelaba ella misma en su única entrevista concedida. Tras dos años luchando para dejar de sufrir, hoy Noelia descansa en paz.