Blanca Agost Clara Marzá 27 MAR 2026 - 22:46h.

Los cinco investigadores, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) descartan el robo sistemático.

Los genetistas rechazan “la conjetura convertida en bulo de los 300.000 casos de bebés robados en España”.

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Hace más de una década, varias denuncias hicieron pensar en una trama de robo masivo de bebés durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia. Se habló de 300.000 casos. Pero nada lo respalda. La historia mezclaba especulaciones con coacciones probadas en algunas maternidades durante la dictadura. Ahora un estudio forense rechaza una trama así.

El equipo de genetistas forenses que ha examinado las tumbas de recién nacidos presuntamente sustraídos en España ha publicado por primera vez sus conclusiones en una revista científica. Los cinco investigadores, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), destacan que sus datos cuestionan “la narrativa generalizada de un robo sistemático” en los hospitales y rechazan “la conjetura convertida en bulo de los 300.000 casos de bebés robados en España”.

Son tumbas abiertas para esclarecer si eran niños robados tras la denuncia de cientos de madres. Genetistas del Toxicológico han estudiado los restos y descartan que en España hubiera una trama de robo de niños. "A la vista de los datos es poco probable que ese modus operandi donde se simulaba la muerte de un niño y se engañaba fuera verdad, porque en el 90% de los casos el niño estaba muerto", señala el genetista Antonio Alonso, que critica en su libro 'La huella invisible', la cifra de bebés robados que llegó a manejarse, 300.000 crearon un falso relato.

Deja claro que "sí deberían investigarse las adopciones ilegales en maternidades del patronato de la mujer", donde se "obtenían niños coaccionando a sus madres". En una de esas maternidades trabajaba el doctor Vela y Sor María, acusada por varias madres de quitarles a sus bebés. Sor María murió antes de ser juzgada. La cifra de 300.000 bebés robados la dio Enrique Vila, abogado, hace años que dice que "en esa cifra están las adopciones ilegales que para mí son niños robados. Son partidas de nacimiento falsificadas".

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Es el caso de Antonio Barroso, presidente de la Asociación Anadir, que no ha encontrado a su madre biológica: "Mi padre me compró a una monja en Zaragoza por 150.000 pesetas que fueron pagadas en un plazo de diez años".

Los genetistas piden un censo serio para poder hacer un estudio real de lo que ocurrió.