Claudia Barraso 27 MAR 2026 - 19:59h.

Una joven de Reino Unido ha conseguido recaudar miles de dólares para poder pagar el segundo tratamiento contra su cáncer

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Una mujer de 27 años ha podido recaudar 133.000 dólares en menos de un día con el que por fin podrá pagar el tratamiento que le podría salvar la vida. Se llama Faith Hinitt, es de Inglaterra y fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda a los 25 años. Su enfermedad es muy rara y afecta a la médula ósea y a la sangre, siendo muy agresivo, y sin tratamiento, mortal.

La joven lleva dos luchando contra esta leucemia y durante todos ellos se ha sometido a varios ciclos de quimioterapia, inmunoterapia e incluso le hicieron un trasplante de células madre. Sin embargo, hace cuatro semanas que tuvo que ser ingresada en el hospital porque sufrió una complicación grave de su enfermedad que obligaron a los médicos a mandarle otro ciclo que quimioterapia.

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Cuando se recuperase, tenían planeado realizar otro trasplante de células madre para ver si mejoraba, un tratamiento demasiado caro para ella ya que el Gobierno no garantizaba la financiación de este segundo procedimiento si la recaída se ha producido en los primeros 12 meses posteriores al trasplante.

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El Gobierno no financiaba su segundo tratamiento

En su perfil de Instagram publicaba un vídeo, rota por la noticia y en la cama del hospital: “Acabamos de recibir a mi especialista y básicamente me ha dicho que una vez que recaes en los 12 meses siguientes a un trasplante de células madre, no suelen financiar un segundo trasplante, que es lo que creen que es la mejor forma de curar mi enfermedad”.

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“Tengo que intentar recaudar dinero y necesitamos recaudar 100.000 dólares para que pueda recibir un segundo trasplante de células madre. Existe la posibilidad de que digan que sí, existe la posibilidad de que puedan decirme que no”, explicaba entre lágrimas, con vías en los brazos y en la cama del hospital donde está ingresada.

Además de publicar estos vídeos, también creó un ‘GoFundMe’ donde muchas personas comenzaron a hacer donaciones, conmovidos por su historia, y ha podido recaudar más de 130.000 dólares. El vídeo, por su parte, ha conseguido casi dos millones de visualizaciones. A la mañana siguiente, con lágrimas de felicidad le daba las gracias a todos sus seguidores y a todas las personas que le donaron algo de dinero para poder pagar el tratamiento.