Condenan a dos años de prisión a Erik Fleming, el hombre que vendió la ketamina que mató a Matthew Perry en 2023

La 'Reina de la Ketamina', condenada a 15 años de cárcel por su papel en el suministro de ketamina a Matthew Perry

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Un tribunal de Estados Unidos ha condenado este miércoles a Erik Fleming, intermediario de la narcotraficante conocida como la 'Reina de la Ketamina', a dos años de cárcel por distribuir la ketamina que mató a Matthew Perry, el actor de la famosa serie 'Friends', en octubre de 2023.

Un tribunal federal de Los Ángeles ha impuesto así una condena de 24 meses de prisión a Fleming, que deberá entregarse a las autoridades antes del mediodía del 29 de junio y pagar además una multa de 200 dólares (poco más de 170 euros), según recoge la cadena NBC News.

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La pena es ligeramente inferior a lo que pedía la Fiscalía, que solicitó 30 meses de cárcel y tres años de libertad condicional vigilada, alegando que el acusado conocía el historial de adicciones de Perry y que buscaba lucrarse a costa de éste ignorando las "señales de alerta sobre su comportamiento" buscando droga.

Los fiscales consideran que Fleming, de 56 años, se puso en contacto con Perry en 2023 tras enterarse, a través de un amigo, de que el actor buscaba ketamina. Así, vendió al intérprete 51 viales de diez mililitros, incluyendo la porción que le causó la muerte.

Conocía los riesgos y a pesar se la vendió

"A pesar de conocer los riesgos y peligros de vender drogas, el acusado intermedió en múltiples transacciones de drogas que finalmente le costaron la vida al señor Perry", señalaron en un documento presentado ante el tribunal.

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La defensa de Fleming, por su parte, ha solicitado durante el proceso tres meses de cárcel y tres años de libertad condicional supervisada, aduciendo la cooperación con la justicia y el arrepentimiento de su cliente.

El procesado ya se declaró culpable en 2024 de los cargos de conspiración para distribuir droga y de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves. Por el mismo caso, están condenados la narcotraficante conocida como la 'Reina de la Ketamina', el doctor Salvador Plasencia y Mark Chávez a 15, 30 y tres años de cárcel, respectivamente.