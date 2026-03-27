Sevilla se adelanta a la Semana Santa con las procesiones escolares del Viernes de Dolores

Cientos de escolares salen en procesión en Sevilla para celebrar el Viernes de Dolores

El vídeo viral que ha dejado boquiabierta a Sevilla: la IA que da vida a los pasos de la Semana Santa

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El Viernes de Dolores ha vuelto a convertirse en una jornada marcada por la emoción en Sevilla, con un protagonismo muy especial: el de los más pequeños. Centenares de escolares de distintos colegios de la ciudad han salido a la calle para participar en sus propias procesiones, una tradición cada vez más consolidada que sirve de antesala a la Semana Santa.

Ataviados como nazarenos, costaleros, monaguillos o mantillas, los niños han recreado con gran detalle los elementos más característicos de las hermandades sevillanas. Los pasos, muchos de ellos elaborados en los propios centros educativos, han recorrido calles cercanas a los colegios en un ambiente festivo, pero también cargado de respeto y simbolismo.

Tradición, aprendizaje y emoción en la calle

Estas procesiones escolares no solo tienen un carácter lúdico, sino también educativo. A través de ellas, los alumnos conocen de primera mano el valor cultural, histórico y religioso de la Semana Santa en Sevilla, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad. Profesores y familias acompañan el recorrido, implicándose activamente y reforzando el vínculo entre escuela y tradición.

Durante la mañana no han faltado cornetas, tambores ni saetas improvisadas, ni tampoco la organización propia de una procesión real, con tramos ordenados y pequeños costaleros esforzándose bajo los pasos. Todo ello ha contribuido a crear una estampa que, aunque protagonizada por niños, reproduce fielmente el espíritu de estos días.

“¡Vámonos para el cielo!”, la frase que resume la mañana

Entre la emoción y la espontaneidad, los pequeños han dejado también momentos entrañables. “¡Vámonos para el cielo!”, exclamaba uno de ellos con entusiasmo mientras avanzaba el paso, arrancando sonrisas entre los asistentes y reflejando la ilusión con la que viven esta experiencia.

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Una jornada que demuestra que en Sevilla la Semana Santa no solo se celebra, sino que también se aprende y se transmite desde la infancia, asegurando así la continuidad de una tradición profundamente arraigada en la ciudad.