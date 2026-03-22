Mabel Cupet Sevilla, 22 MAR 2026 - 07:30h.

La cifra puede aumentar ya que el plazo para inscribirse aún no ha terminado

Desde la hermandad aseguran que los datos exigen redoblar los esfuerzos organizativos para garantizar el buen orden del cortejo, la atención a los hermanos y el cumplimiento de los horarios previstos.

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Ver pasar a La Macarena en su largo discurrir por las calles de Sevilla en la Madrugá, es uno de los momentos más esperados de la Semana Santa sevillana. No importa el tiempo, ni las largas horas de espera, que los que la ven repiten.

Pero este año a juzgar por el número de hermanos que han sacado la papeleta de sitios para salir de nazareno parece que va a haber que armarse, un poquito más si cabe, de paciencia.

Récord de papeletas de sitio

La Hermandad de la Macarena ha anunciado hoy día 19 de marzo, que ha alcanzado un nuevo máximo en el número de papeletas de sitio expedidas para la estación de penitencia, con un total de 5.304, lo que supone el dato más alto de la serie comparativa disponible hasta la fecha.

Se trata de una cifra que aún puede crecer, ya que, todavía no ha acabo del plazo para inscribirse para salir de nazareno en la hermandad

Cada vez más nazarenos

En 2025, la Macarena sacó más de 4.000 nazarenos a su paso por la carrera oficial, como así recogen los datos del Consejo de Cofradías. La cifra que barajan este año, representa un incremento del 2,70% respecto a 2025.

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Si se toma como referencia el año 2017, cuando se registraron 3.659 papeletas, el aumento acumulado hasta 2026 es de 1.645 papeletas, lo que equivale a un crecimiento cercano al 45 %.

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Del mismo modo, desde 2022, primer año de la serie tras la pandemia, el incremento ha sido de 1.203 papeletas, es decir, un 29,3 % más en solo cuatro años.

También crece el número de cirios

Especialmente significativa es la evolución de los cirios del Señor, que han pasado de 1.053 a 1.953, mientras que los cirios de la Virgen han aumentado de 1.554 a 2.372 en los últimos 8 años.

Estos datos ponen de manifiesto no solo un aumento cuantitativo de la cofradía, como aseguran desde la hermandad de la Macarena, sino también de una mayor presencia de hermanos que desean realizar estación de penitencia en su forma más propia y tradicional, acompañando al Cristo de la Sentencia y la virgen de la Esperanza Macarena con cirio, dando así cumplimiento “a lo que dictan las Reglas para que nuestros hermanos realicen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral”.

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Una cifra que obliga a la hermandad a redoblar esfuerzos

Una noticia que no ha dejado indiferente a los sevillanos. Algunos critican que no es una noticia “para vanagloriarse sino para preocuparse”. A través de las redes han manifestado su opinión asegurando que consideran que así “es imposible realizar una estación de penitencia digna” y el tiempo que tarda en pasar la procesión consideran que es un peligro para la seguridad.

Desde la hermandad aseguran que esta realidad exige redoblar los esfuerzos organizativos para garantizar, con responsabilidad, el buen orden del cortejo, la atención a los hermanos y el cumplimiento de los horarios previstos.