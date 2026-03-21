Mabel Cupet Benalmádena, Málaga, 21 MAR 2026 - 18:30h.

La imagen se ha sometido a un Tac y varias radiografías con el fin de asegurar su conservación y prevenir posibles daños estructurales

Una iniciativa que ha surgido tras la preocupación de la hermandad por una posible rotura detectada en la zona del cabello al finalizar la pasada Semana Santa

Compartir







Una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa de Benalmádena, Málaga, El Cristo del Nazareno, se ha sometido a un chequeo médico antes de salir en procesión, con el objetivo de asegurar su conservación y prevenir posibles daños estructurales.

Unas pruebas médicas que han consistido en un TAC y varias radiografías que se han llevado a cabo en el Hospital Vithas Xanit Internacional, utilizando equipos de última generación. Lo que ha permitido obtener imágenes detalladas que ayudan a evaluar el estado interno de la talla sin causar ningún daño.

PUEDE INTERESARTE El vídeo viral que ha dejado boquiabierta a Sevilla: la IA que da vida a los pasos de la Semana Santa

“La tecnología de diagnóstico por imagen nos permite destentar alteraciones internas sin inferir en su estructura”, explicó el Dr. Ignacio Álvarez, jefe de servicio de Diagnóstico por la Imagen del hospital.

Preocupación de la hermandad por una posible rotura

Una iniciativa que ha surgido tras la preocupación de la hermandad por una posible rotura detectada en la zona del cabello al finalizar la pasada Semana Santa.

“No sabíamos si se trataba de un daño relevante o superficial, y recordábamos el caso de la Virgen de los Dolores, que fue examinada también en este hospital malagueño y ese informe nos tranquilizó muchísimo. Por eso contactamos de inmediato con el centro”, explica José Antonio Molina, miembro de la junta de gobierno de la Hermandad del Cristo del Nazareno de Benalmádena.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es el primer TAC al que se somete la imagen

Hasta la fecha no se había realizado un TAC a ninguna figura del Cristo de la hermandad, aunque sí se había estudiado, con anterioridad, la imagen de la Virgen. En esta ocasión, el objetivo principal es evaluar si la madera presenta algún problema interno no visible desde el exterior.

“Eso es precisamente lo que necesitamos saber. Nosotros no podemos evaluar el interior de la talla, por eso confiamos en los profesionales del hospital, que sabemos que lo harán de la mejor forma posible”, señala José Antonio Molina.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Unas imágenes cuidadas al detalle y de forma continua

Desde la Hermandad del Cristo del Nazareno subrayan que el cuidado de sus imágenes es una labor continua, guiada por la responsabilidad y el afecto: “Para nosotros, las imágenes son parte de nuestra familia; durante todo el año estamos pendientes de cualquier detalle y consultamos a profesionales cuando surge una preocupación”.

La imagen ha sido evaluada por un restaurador de referencia nacional, Pedro Manzano, el mismo especialista que intervino en la Virgen de la Macarena de Sevilla, “una garantía absoluta por la calidad y el reconocimiento de su trabajo”.

“El Cristo del Nazareno es un símbolo muy querido por Benalmádena, parte de nuestra identidad cultural y religiosa; este estudio nos ayudará a actuar con responsabilidad y asegurar su conservación”, concluyó José Antonio Molina.