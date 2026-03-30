Nauni Moreno, un artista grafitero, le ha dedicado un mural a Noelia Castillo y a su lucha por una muerta digna

Las mentiras y las informaciones falsas sobre la eutanasia de Noelia Castillo: desde la 'compra' de órganos a la agresión sexual de un grupo de migrantes

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AlmeríaEl caso de Noelia Castillo, la joven que falleció el pasado jueves a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), ha reabierto el debate sobre la ley de eutanasia tras su largo periplo judicial de más de un año y medio.

A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024. Su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia. Sin embargo, los diversos recursos judiciales de su padre, representado por la fundación ultracatólica Abogados Cristianos y que han sido desestimados, han alargado la espera de la joven más de un año y medio.

El homenaje de un artista a Noelia Castillo

La decisión de Noelia ha sido objeto de debate tanto en la mayoría de los ámbitos, desde la política hasta entre los propios usuarios de las redes sociales, donde muchos de ellos mostraron su apoyo a la decisión de la joven y al derecho a morir dignamente. Entre ellos se encuentra Nauni Moreno, un artista grafitero que le ha dedicado una obra a la joven.

"Por el derecho a decidir, por la lucha de Noelia, tu dolor es la vergüenza del sistema", explica el artista en redes sociales, donde ha compartido imágenes del mural con la cara de Noelia y una frase: "El derecho a poder decidir".

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"Yo no la conocía, yo no sabía por lo que había pasado, yo no sabía por lo que estaba pasando, yo no...yo no soy nadie para decidir sobre la vida o no vida de una persona y tú tampoco, solo ella lo sabía, y solo ella ha decidido, respetarla es lo único que podemos hacer", compartía. "Grande Noelia y gracias por tu lucha, nunca sabemos cuando nos puede hacer falta a nosotros", concluye.

El mural se encuentra junto a la rotonda que conecta la Calle Pirineos y la carretera AL-3303 en El Ejido Almería.