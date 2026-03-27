Claudia Barraso 27 MAR 2026 - 16:48h.

La asociación Derecho a Morir Dignamente ha emitido un comunicado donde informan sobre una nueva proposición

Las cuatro fotografías que acompañaron a Noelia Castillo en el momento de recibir la eutanasia

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Noelia Castillo, la joven de 25 años que solicitó hace más de dos años la eutanasia, murió ayer en el Hospital de Barcelona tras haber conseguido que un tribunal le concediese la muerte digna que quería. Falleció en la habitación del centro sanitario, sola y únicamente acompañada de su equipo médico.

Aunque la lucha de Noelia no ha sido fácil, “por fin” ha podido descansar como ella misma reconocía en algunas entrevistas antes de que la fecha fijada para su muerte. Su propio padre intentó por todos los medios tratar de impedir que le concediesen la eutanasia. Tras su fallecimiento, la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña han querido expresar su respeto a la decisión de Noelia a través de su página web.

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Alegan que, aunque en el caso de Noelia han constatado que es una ley garantista, tienen que seguir trabajando para impedir cualquier instrumentalización del proceso, “especialmente para proteger a las personas más vulnerables”, por lo que trabajan para impulsar “una proposición de ley para modificar la legislación procesal, con el objetivo de que ningún posible recurso contra resoluciones favorables a la eutanasia pueda suspender la prestación más de 20 días”.

El mediático caso de Noelia Castillo

Explican que la propuesta ha sido presentada a los grupos políticos del Parlament de Catalunya y que el próximo paso será enviarla al “Congreso de Diputados como iniciativa legislativa”. “Sabemos que esta medida no resuelve todos los problemas de fondo, pero es un paso imprescindible para poner límites a las dilatorias maniobras de los grupos ultraconservadores y proteger los derechos conseguidos”.

En cuanto al caso de Noelia afirman que su caso “fue libre de dar su testimonio público”, pero que su historia ha sido tratado con mucho sensacionalismo, generando “titulares engañosos y fakes news, intentado provocar un debate que ya está resuelto”.