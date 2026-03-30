El primer día de la huelga de Groundforce deja sin equipajes a seis aviones en Madrid

Al menos seis aviones partían este lunes desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sin los equipajes de sus pasajeros

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Al menos seis aviones han tenido que partir este lunes desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sin llevar a bordo los equipajes de sus pasajeros debido a la huelga indefinida convocada en 12 aeropuertos españoles en la empresa de servicios de asistencia en tierra Groundforce.

Así lo han informado a EFE fuentes sindicales una vez finalizado el primer turno de esta huelga (de las 05:00 a las 07:00 horas de hoy), que han añadido que se han reportado incidencias en todos los aeropuertos, aunque donde más se nota es, como es lógico, en Madrid y Barcelona, han dicho.

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La huelga ha sido convocada por los sindicatos CC.OO., UGT y USO en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas).

Los paros convocados

Según explicaron desde CC.OO. al convocar estos paros, la prioridad para ellos es la negociación con la empresa (Globalia) y la búsqueda de soluciones, pero aclararon que no estaban dispuestos a aceptar decisiones empresariales que trasladen a los trabajadores el coste de la inflación y de la "mala" gestión empresarial.

Las diferencias entre los sindicatos y la empresa radican en la "correcta" aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC y la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio.

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Groundforce, el operador de 'handling' del grupo Globalia, obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023, para los doce aeropuertos de mayor volumen de carga en los que opera la compañía en España.