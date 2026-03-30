Las consecuencias de la huelga se empiezan a notar en algunos de los aeropuertos españoles

La 'Operación Furia Épica' provoca cancelaciones y retrasos en cientos de vuelos tras el cierre del espacio aéreo por el conflicto en Oriente Medio

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El aeropuerto de Palma registra el retraso de siete vuelos en el primer día de la huelga de trabajadores de tierra en Semana Santa. Hasta ahora, se han detectado un total de 23 vuelos retrasados (entre salidas y llegadas), según informa 'Diario Mallorca'. Una situación que se repite en Bilbao, donde tienen demoras que superan la hora e incluso los 90 minutos en algunos de los vuelos que salían a primera hora de la mañana.

Las consecuencias de la huelga se empiezan a notar en algunos de los aeropuertos españoles. El impacto que tendrán estos parones es impredecible, ya que depende del aeropuerto, de la franja horaria y del volumen de las operaciones. Según los sindicatos, están convocados 230 trabajadores.

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Paros parciales los lunes, miércoles y viernes

La huelga indefinida, anunciada por las empresas Menzies y Groundforce, afecta a 12 aeropuertos del país: Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Eivissa, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao. Las protestas serán con paros parciales los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 05:00 a 07:00 horas, de 11:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 00:00 horas.

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Aunque no se han notificado cancelaciones de vuelos, sí que se están registrando retrasos e impacto en conexiones internacionales en Bilbao. La convocatoria responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos.

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Recortes en las subidas salariales, el motivo de la huelga

CCOO, por su parte, denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio "para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022".

Así, acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados profesionales, "lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla".

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Con la alta demanda de Semana Santa, se prevé que se puedan ver afectados más de 1,34 millones de pasajeros. Las aerolíneas recomiendan acudir al aeropuerto con mayor antelación de lo habitual porque los tiempos de espera en los controles de seguridad, facturación y entrega de equipaje pueden ser largos.