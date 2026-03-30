Gonzalo Barquilla 30 MAR 2026 - 16:51h.

María Luisa Manzano Recio, exabogada de Alfonso Basterra, analiza el posible primer permiso penitenciario del procesado

Alfonso Basterra, pendiente de la Audiencia de Salamanca para disfrutar su primer permiso penitenciario

Compartir







Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en 2013, podría disfrutar de su primer permiso de salida de la cárcel próximamente. Tras solicitarlo por tercera vez, después de dos intentos previos, Instituciones Penitenciarias se lo volvió a negar. Sin embargo, recurrió y un juez de Vigilancia Penitenciaria ha estimado el recurso y abre la puerta a una salida de cuatro días desde el centro penitenciario de Topas, en Salamanca. La decisión aún no es firme y puede ser recurrida por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Salamanca, por lo que, por ahora, la salida no se ha producido y habrá que esperar a que se resuelva.

La situación actual es intermedia, ya que el permiso está autorizado judicialmente, pero en suspenso. Solo podrá hacerse efectivo si ninguna de las partes recurre o si, en caso de recurso, el tribunal superior confirma la decisión. Se trataría, además, de un permiso ordinario viculado al cumplimiento de parte de la condena y a la evolución del interno, no ha accedido al tercer grado ni ha obtenido la libertad condicional. En este contexto, la abogada María Luisa Manzano Recio, que ejerció la defensa de Alfonso Basterra tras Belén Hospido y trabajó con él en el recurso de casación contra la sentencia del crimen, ha ofrecido su valoración sobre esta posible concesión en la web de 'Informativos Telecinco'.

La letrada ya no forma parte de la defensa de Basterra. Tras la ejecución de la sentencia, otro abogado se encarga de representarlo, por lo que Manzano Recio valora el caso desde una posición externa. La exabogada destaca el carácter garantista del proceso judicial para conceder estos permisos y señala: "Los permisos siempre se dan con un informe del Ministerio Fiscal y de las partes. El juzgado lo ha valorado y, después de este tiempo, sostiene que lo merece. Estos permisos no se conceden así como así". Una afirmación que cobra especial relevancia teniendo en cuenta que la Junta de Tratamiento de la prisión se había opuesto a la concesión de un permiso de salida en dos ocasiones, lo que obligó a Basterra a recurrir hasta obtener este pronunciamiento favorable.

María Luisa Manzano Recio: "A nivel personal, yo estoy convencida de que es inocente"

El condenado ha cumplido ya más de una cuarta parte de su pena. Lleva más de 12 años en prisión, los primeros en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña) y, desde 2025, en Topas (Salamanca). Actualmente se encuentra en segundo grado, lo que le permite solicitar este tipo de permisos. Sin embargo, su progresión no ha sido sencilla. Entre otros factores, ha pesado el hecho de que nunca ha reconocido el delito ni ha participado en programas como los de violencia vicaria, algo que en el ámbito penitenciario suele valorarse como un indicio de asunción de responsabilidad.

En esta línea, Manzano Recio también ha aportado su visión personal sobre su antiguo cliente: "El trato con él siempre fue cordial", ha señalado, antes de reiterar sus dudas sobre la condena: "A nivel personal, yo estoy convencida de que es inocente. Tengo muchas dudas sobre la culpabilidad y las pruebas que se presentaron en su día, que fueron determinantes para la condena. Así lo manifesté en el recurso de amparo que preparé con él". Una postura que mantiene pese a la existencia de una sentencia firme.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Alfonso Basterra pisaría la calle por primera vez en más de 12 años

La abogada ha recordado además que Basterra siempre ha defendido su intención de probar su inocencia: "Él en su día me dijo que ya intentaría demostrarlo cuando saliera. No sé si seguirá en la misma línea". Manzano Recio, en definitiva, valora positivamente la decisión del juez: "Me alegro de que le hayan concedido el permiso". La letrada entiende que la evolución del interno ha sido suficiente como para que disfrute de su primer permiso. En este sentido, Basterra dice que quiere obtener permisos porque mantiene una relación con una mujer de Salamanca con la que pasar sus días fuera de prisión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El caso Asunta se remonta a septiembre de 2013, cuando Asunta Basterra, de 12 años, fue hallada sin vida en las afueras de Santiago de Compostela, en una pista forestal de Teo. Sus padres adoptivos, Alfonso Basterra y Rosario Porto, fueron detenidos tras el crimen y condenados en 2015 a 18 años de prisión por su asesinato. Porto falleció por suicidio en prisión en 2020, mientras que Basterra continúa cumpliendo condena, habiendo superado ya 12 de los 18 años impuestos, y se encuentra ahora a la espera de que se confirme o no un permiso que podría marcar el inicio de su progresión penitenciaria. Durante su estancia en prisión, Basterra ha publicado la novela 'Cito', editada por Ediciones Vitruvio, que incluye una dedicatoria a su hija y está ambientada en la España rural de los años 40. El libro ha generado polémica y críticas por parte de familiares de víctimas y expertos que consideran inapropiado que utilice el nombre de Asunta para promocionar su obra, aunque el condenado continuaría trabajando en una segunda novela desde la cárcel.