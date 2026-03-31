Polémica en la Policía de Baleares por el caso de una agente trans: “¿Dónde me voy a cambiar ahora?"

El sindicato busca soluciones para compatibilizar derechos de la agente y la comodidad de sus compañeras

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La Jefatura Superior de Policía de Baleares se enfrenta a un caso sin precedentes que ha generado debate entre el personal. Un agente de Palma ha completado los trámites legales para cambiar su sexo y ahora se identifica como mujer. Sin embargo, mantiene su apariencia física masculina: corpulento, con barba y perilla, lo que ha generado dudas sobre el uso de los vestuarios femeninos por parte de sus compañeras.

Daniel Gallardo, secretaria general del sindicato de policías trans no normativos, ha aclarado en el programa 'Vamos A Ver' que "esta compañera nunca solicitó en ningún momento que se le llame Mari Carmen. Esa información proviene de filtraciones que buscan desprestigiarla". Además, ha señalado que la agente mantiene su nombre de nacimiento en el DNI y que la ley no obliga a cambiarlo para ser reconocida como mujer.

El agente ha sufrido hostigamiento por parte de algunos superiores del Cuerpo de Policía

Gallardo ha explicado que la solicitud de acceso a los vestuarios no busca generar conflictos, sino encontrar una solución práctica: “Simplemente dijo: ‘Ahora, con mi condición, ¿dónde me voy a cambiar?’. La administración aún no le ha ofrecido ninguna alternativa”. Sobre posibles soluciones, ha añadido: “La manera más sencilla sería crear un vestuario aparte para que nadie se sienta incómodo”.

Respecto a las denuncias de acoso, Gallardo ha confirmado que la agente ha sufrido episodios de hostigamiento por parte de algunos superiores tras expresar su condición de género: “Esto se estaba tramitando judicialmente y vía la oficina de igualdad de género de la Policía, pero antes de que se resolviera, se filtró información errónea a la prensa”.

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El sindicato también destaca que buscan un acuerdo con la administración que respete tanto la seguridad y comodidad de las compañeras como los derechos de la agente: “Estamos intentando llegar a un entendimiento lógico donde todas las partes puedan salir beneficiadas”. Gallardo ha hecho hincapié que se trata de un caso pionero y que será la Dirección General de la Policía quien determine cómo se aplicarán las medidas, marcando un precedente para futuros casos.