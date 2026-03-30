Vuelos de lujo para perros desde 7.000 euros: spa, premios y champán

Una aerolíneas de lujo ofrece vuelos privados para perros con spa, champán y pijamas, mientras los dueños pagan hasta 14.000 euros por el máximo confort canino

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'Vamos A Ver se comentado una tendencia que está revolucionando el mundo de los viajes: una aerolínea de lujo ofrece vuelos privados exclusivamente para perros, donde cada pasajero canino puede gastar hasta 9.500 euros por un billete.

Cada vez más dueños buscan evitar que sus mascotas viajen en la bodega de los aviones, y están dispuestos a pagar grandes cantidades para que sus perros lo hagan con máximo confort y sin estrés.

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Pasajeros de cuatro patas a cuerpo de rey

Lo sorprendente no es el precio, sino los servicios incluidos. Estos vuelos se diseñan para que los perros vivan “a cuerpo de rey”: música calmante, aromaterapia, comida gourmet, pijamas y hasta champán adaptado para mascotas. Algunos paquetes incluso incluyen experiencias tipo spa, todo pensado para reducir el estrés del viaje y garantizar que los perros disfruten cada momento.

Esta aerolínea ofrece comodidad y redefine quién es el “pasajero principal”. En estas experiencias, ninguna mascota va en la bodega o debajo del asiento; los perros ocupan un lugar central, mientras sus dueños pagan por los lujos que ellos disfrutan. El coste total por estos servicios puede superar los 14.000 euros.

Sin embargo, esta tendencia genera debate. ¿Realmente un perro necesita champán o pijamas de lujo? Hay quien considera que se está llevando la idea de mimar a la mascota demasiado lejos. Como se ha comentado en el programa, ofrecer caviar o champán a un perro es más un capricho humano que una necesidad real del animal. Lo que es innegable es que estos vuelos privados suponen un cambio en la manera en que se perciben las mascotas en la sociedad moderna: cada vez son tratados como miembros plenos de la familia.

En definitiva, viajar con estilo ya no es solo un privilegio humano: hoy, los perros también pueden disfrutar de vuelos de lujo con spa, premios y champán, aunque el debate sobre si esto es excesivo continúa abierto.