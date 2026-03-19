Ana Carrillo 19 MAR 2026 - 14:02h.

Manuel Cortés y Gloria Camila se han pronunciado después de que Leticia Requejo contase que él podría estar detrás del distanciamiento entre tía y sobrina

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Se ha especulado mucho sobre el motivo por el que cual Rocío Flores y Gloria Camila están distanciadas, pero Leticia Requejo afirmó ayer en 'El tiempo justo' que conocía la razón y que la iba a compartir con los espectadores de Telecinco: la hermana de José Fernando estaría enfadada con su sobrina por haber defendido a Manuel Cortés en el triángulo amoroso que Gloria mantuvo con él y su actual pareja, el cantante Álvaro García.

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Tras estas declaraciones de Leticia Requejo, tanto Gloria Camila como Manuel Cortés se han pronunciado y sus versiones se han compartido en 'Vamos a ver'. La exconcursante de 'Supervivientes' ha negado tal hipótesis: "Ya lo que me faltaba, eso es lo que pasa cuando se habla desde la ignorancia". El hijo de Raquel Bollo ha comentado que no sabía que tía y sobrina estaban enfrentadas, pero ha comentado que quiere mucho a Rocío Flores y que es su amiga.

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Kike Calleja ha añadido que a él le ha llegado que existe otro posible motivo por el que las dos exconcursantes de 'Supervivientes' mantendrían un conflicto que ha hecho que llegue a haber un bloqueo en redes sociales: "Me dicen que no tienen nada que ver ni Álvaro ni Manuel Cortés, dicen que es un tema de convivencia entre las dos porque Rocío cuando venía a Madrid se quedaba en casa de Gloria, pero la gente que las conoce dicen que es una discusión como de niñas y que se les va a pasar".