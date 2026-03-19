Logo de telecincotelecinco
Logo de Vamos a verVamos a ver
MANUEL CORTÉS Y GLORIA CAMILA

Manuel Cortés y Gloria Camila rompen su silencio tras salir a la luz que él podría haber sido el motivo del conflicto con Rocío Flores

Manuel Cortés y Gloria Camila rompen su silencio tras salir a la luz que él estaría detrás del conflicto con Rocío Flores
Manuel Cortés. Telecinco
Compartir

Se ha especulado mucho sobre el motivo por el que cual Rocío Flores y Gloria Camila están distanciadas, pero Leticia Requejo afirmó ayer en 'El tiempo justo' que conocía la razón y que la iba a compartir con los espectadores de Telecinco: la hermana de José Fernando estaría enfadada con su sobrina por haber defendido a Manuel Cortés en el triángulo amoroso que Gloria mantuvo con él y su actual pareja, el cantante Álvaro García.

Leticia Requejo desvela qué hombre está detrás del conflicto entre Gloria Camila y Rocío Flores y cómo fue su pelea
Leticia Requejo desvela qué hombre está detrás del conflicto entre Gloria Camila y Rocío Flores y cómo fue su pelea
PUEDE INTERESARTE

Tras estas declaraciones de Leticia Requejo, tanto Gloria Camila como Manuel Cortés se han pronunciado y sus versiones se han compartido en 'Vamos a ver'. La exconcursante de 'Supervivientes' ha negado tal hipótesis: "Ya lo que me faltaba, eso es lo que pasa cuando se habla desde la ignorancia". El hijo de Raquel Bollo ha comentado que no sabía que tía y sobrina estaban enfrentadas, pero ha comentado que quiere mucho a Rocío Flores y que es su amiga.

Gloria Camila responde a los rumores de crisis con su sobrina, Rocío Flores, tras bloquearse
Gloria Camila reconoce la crisis con Rocío Flores tras bloquearla en redes
PUEDE INTERESARTE

Kike Calleja ha añadido que a él le ha llegado que existe otro posible motivo por el que las dos exconcursantes de 'Supervivientes' mantendrían un conflicto que ha hecho que llegue a haber un bloqueo en redes sociales: "Me dicen que no tienen nada que ver ni Álvaro ni Manuel Cortés, dicen que es un tema de convivencia entre las dos porque Rocío cuando venía a Madrid se quedaba en casa de Gloria, pero la gente que las conoce dicen que es una discusión como de niñas y que se les va a pasar".

Temas