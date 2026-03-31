Para ampliar la difusión del caso se ha puesto en marcha la campaña de difusión en la red de cajeros automáticos de Euronet ATMs

Cualquier persona que tenga algún tipo de información sobre su paradero puede contactar con la asociación a través del teléfono 868 286 726

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La asociación SOS Desaparecidos ha activado la red de cajeros automáticos de Euronet ATMs Cajeros España para difundir la alerta por desaparición de José Luis C. A, un hombre cuyo rastro se perdió hace 13 años, el 20 de junio de 2013, en Martos, Jaén.

Para ampliar la difusión del caso e intentar recabar cualquier pista o información que ayude a su localización, la asociación ha puesto en marcha la campaña de difusión en la red de cajeros automáticos de Euronet ATMs en España, donde se mostrarán los datos identificativos del desaparecido.

Mide 1,75 metros y tiene ojos castaños y pelo oscuro

José Luis tenía 50 años de edad en el momento de su desaparición, mide 1,75 metros, es de complexión delgada, tiene ojos castaños y pelo oscuro.

Cualquier persona que tenga algún tipo de información sobre su paradero puede contactar con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o por correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.