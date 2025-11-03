Rocío Amaro 03 NOV 2025 - 16:52h.

La Policía Nacional ha clausurado una clínica de estética en Sevilla tras una investigación que ha revelado decenas de denuncias de clientes

La Organización de Consumidores FACUA ha alertado a los clientes afectados por este cierre sobre la posibilidad de reclamar el reembolso de los tratamientos no prestados

SevillaLa Policía Nacional ha clausurado una conocida clínica de estética en Sevilla tras recibir numerosas denuncias por las supuestas estafas relacionadas con tratamientos pagados y no realizados. Según fuente policiales, la operación, denominada "Operación Clinic", ha culminado con el precinto judicial del establecimiento y la paralización de su actividad.

El inicio de las investigaciones se remonta a enero de 2025, cuando se registró un aumento significativo de denuncias por el presunto incumplimiento en la prestación de tratamientos estéticos previamente abonados. A lo largo de los meses, el número de personas afectadas ascendió a medio centenar, algunas procedentes de otras comunidades autónomas como Madrid.

Durante la investigación, la Policía detectó un patrón de conducta repetitivo por parte de la gerencia del centro. Captaban a los clientes mediante campañas publicitarias en redes sociales, ofreciendo precios por debajo de los habituales en el sector, pero después aplazaban reiteradamente las citas hasta no llegar a realizar la mayoría de los tratamientos contratados.

En este contexto, los clientes, tras abonar el importe de los servicios, recibían una cita inicial que se posponía una y otra vez con distintos pretextos. En muchos casos, los tratamientos nunca se llegaron a efectuar, lo que generó un elevado número de denuncias por presunta estafa.

La clausura del centro fue ordenada por el Juzgado de Instrucción nº12 de Sevilla y ejecutada por la Policía Nacional, que selló las instalaciones poniendo fin a su actividad. La web de la clínica ya no está operativa y en la puerta del establecimiento se ha colocado un cartel anunciando el cierre temporal además del correspondiente precinto judicial.

Los afectados tienen derecho al reembolso de los tratamientos no recibidos

FACUA Sevilla se ha pronunciado ante la situación, recordando a los afectados que tienen derecho al reembolso de los bonos, intervenciones y tratamientos abonados y no prestados. La asociación recomienda presentar reclamaciones a la clínica exigiendo el cumplimiento de los servicios contratados o la devolución del importe correspondiente. Además, señala que los clientes que financiaron los tratamientos mediante préstamos vinculados deben comunicar a las entidades bancarias el cese de actividad del centro y solicitar la paralización de los cobros pendientes.

FACUA aconseja también conservar toda la documentación relativa a los pagos y contratos, así como solicitar la historia clínica para poder reclamar posteriormente los servicios no realizados, especialmente si la clínica llegara a entrar en concurso de acreedores.

Según la organización, al tratarse de tratamientos médicos, la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía debe garantizar además que cualquier clínica cuente con un seguro de responsabilidad civil, requisito indispensable para su funcionamiento.

Acumulación de reseñas negativas

Es la crónica de un cierre previsible solo con echar un vistazo a las reseñas que algunos clientes han ido dejando en el perfil de la clínica durante los últimos meses. Esos testimonios reflejan la frustración y las dificultades con las que supuestamente se encontraban para obtener soluciones. Algunos de esos usuarios han denunciado que llevan meses esperando tratamientos o la devolución de dinero, sin recibir respuesta. Uno de estos clientes afectados había escrito con anterioridad que se trataba de "una estafa, no devuelven el dinero, no contestan… llevo un año esperando y no me devuelven el dinero aún. Tomaré medidas legales."

No es el único comentario, en otro se afirma que "son unos estafadores. Llevo desde febrero esperando un tratamiento, me llaman en julio para hacerlo y el día antes cancelan la cita. Estoy esperando que me devuelvan el dinero.”

Unas reseñas negativas que coinciden en señalar el mismo modus operandi. El de las cancelaciones reiteradas, promesas de devolución o entrega de bonos que nunca se materializan, y dificultades para contactar con el centro mediante teléfono o correo electrónico. A pesar de estas quejas públicas, la clínica no ha respondido a solicitudes de información ni ha ofrecido explicaciones oficiales tras el cierre.

Las publicaciones de la clínica en sus redes sociales

Un detalle llamativo es que, hace aproximadamente un año, la cuenta de redes sociales del centro publicaba un mensaje de reflexión sobre la empatía y la paciencia, muy distantes de la situación que hoy afecta presuntamente a decenas de clientes. En aquel momento escribían: "No juzguemos a quienes tenemos al lado, últimamente cada día somos menos empáticos, más impacientes…".

Con el precinto judicial en vigor, los clientes afectados buscan ahora recuperar los pagos realizados y asesoramiento sobre cómo proceder legalmente. FACUA Sevilla ha confirmado que continúa atendiendo consultas y orientando a los afectados sobre los pasos necesarios para reclamar sus derechos como consumidores.