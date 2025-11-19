La policía ha realizado inspecciones a tres clínicas ilegales en Usera

La policía ha desmantelado, en el barrio madrileño de Usera, tres clínicas ilegales que, al parecer, aplicaban botox y realizaban tratamientos para el cáncer de piel. Todo ello rodeado de suciedad, insectos e incluso perros. El equipo médico se encontraba amontonado, sin la limpieza necesaria ni un espacio apropiado.

‘Vamos a ver’ ha hablado en directo con Jeissy, dueña de una de las clínicas, quien niega realizar tratamientos para el cáncer de piel: “No hacemos tratamientos relacionados con melanomas, en las redes lo dejamos claro. Hacemos láser, limpiezas faciales, tratamientos corporales...”

Dueña de una de las clínicas: "Solo me retiraron productos como pinturas de uñas por un componente que produce cáncer"

Sobre el motivo de la inspección, comenta: “Sinceramente, no sé por qué me hicieron la inspección. Imagino que es porque está en Usera y, como habían inspeccionado varias clínicas... Pero si aquí hubiera algo malo, me lo hubieran cerrado. Vinieron la policía y Sanidad, y ninguna de las dos cerró el centro porque todo está correcto. Tengo la documentación y los permisos al día”.

Además, explica qué le incautaron en la inspección: “Solo me retiraron productos como pinturas de uñas por un componente que produce cáncer. Me preguntaron dónde lo compré y se lo dije. Pero no me han incautado ningún tipo de máquina, todas las máquinas tienen sus certificados, que me los pidieron, además de todas las titulaciones de los tratamientos que hago, y todo estaba correcto. De no ser así, me hubiesen cerrado la clínica”.