Un aspirante es sorprendido copiando en el examen de conducir con gafas inteligentes conectadas en tiempo real

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Un aspirante al examen de conducir ha sido sorprendido utilizando unas gafas inteligentes para copiar durante la prueba teórica, en lo que ya se considera el primer caso detectado de este tipo de fraude con tecnología avanzada. El dispositivo, aparentemente convencional, permitía transmitir en tiempo real las imágenes de las preguntas al exterior.

Cómo funcionaba el sistema de copia en tiempo real

Según las primeras informaciones, el sistema estaba conectado con otra persona fuera del aula, que recibía las preguntas y enviaba las respuestas de forma inmediata. De este modo, el examinado podía completar la prueba con ayuda externa sin levantar sospechas, aprovechando la discreción del dispositivo.

Sin embargo, el comportamiento del candidato llamó la atención de los examinadores, que decidieron inspeccionar más a fondo la situación. Tras la revisión, descubrieron el uso de las gafas inteligentes y procedieron a anular el examen.

Este caso pone de relieve cómo la tecnología, cada vez más accesible, también puede ser utilizada para intentar vulnerar los sistemas de evaluación tradicionales. Las autoridades ya estudian reforzar los controles en este tipo de pruebas para evitar nuevos intentos de fraude.