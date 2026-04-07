Asun Chamoso 07 ABR 2026 - 07:30h.

El estudio cuenta con máquinas que replican los movimientos del esquí de fondo

Abre en Barcelona el primer centro 'pet friendly' de Cataluña para ir a entrenar con tu mascota: "Ya no hay excusas"

Compartir







BarcelonaLa oferta para ponerse en forma en Barcelona cada día es más extensa y también más exclusiva. Crece el número de estudios pequeños, tipo boutique, para tener experiencias más personalizadas y también diferentes, por las que no importa pagar algo más. Más allá de los gimnasios tradicionales, han surgido espacios de yoga, pilates, barre, crossfit o 'indoor cycling'. Y ahora se suma una experiencia para hacer esquí sin salir de Barcelona, con la apertura del primer estudio de esquí nórdico en España. "Busco una categoría de fitness que te acompañe toda la vida", declara, convencida, Mònica De Chiara, fundadora y CEO de Skandi.

Recién estrenado junto a la avenida Diagonal de Barcelona, es el primer centro que tiene máquinas que replican los movimientos del esquí nórdico. Según su promotora, "Es un entreno completo, eficiente y que, en poco tiempo, te puedes poner en forma sin lesionarte".

Es la apuesta personal de Mònica De Chiara, una deportista que participó en competiciones de esquí y triatlón. Esta médica, especializada en psiquiatría y con inquietud por los negocios, decidió buscar otros caminos para emprender en el mundo del deporte. Mientras estudia un MBA, ha buscado fórmulas para hacerse un hueco en el mercado: "Buscar una alternativa inteligente y una solución para el deportista que tiene que escoger entre los deportes de alta intensidad, con mucho impacto y una tasa de abandono a los seis meses del 50 por ciento por lesiones, o la opción 'wellness' como pilates, barre o yoga, que es más segura a nivel articular pero es menos intenso y tardan en llegar los resultados. Y en el otro extremo del vértice, están los entrenamientos de bicicleta, que son cortos, intensos pero solo de tronco inferior".

Primero Copenhague, luego Nueva York y ahora Barcelona

De Chiara ve el esquí de fondo como un deporte completo y encontró una máquina que lo replica. Inventada por un ingeniero y un médico, fue pensada para hacer entrenamientos fuera de temporada. Una danesa la patentó y la amplió con movimientos similares a los de pilates. Se estrenó primero en Copenhague, luego en Nueva York y ahora ha llegado a Barcelona. "Busco como médico y deportista un entreno intenso, que dé resultados pero que no lo tengas que abandonar por lesión o por aburrimiento a los pocos meses", apunta Mònica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un entreno que consiste en seis minutos de máquina simulando los movimientos del esquí, un minuto de descanso y seis minutos en una esterilla, más dos minutos de estiramientos. Así, tres rondas de ejercicios: "En la máquina, se trabaja movimientos de brazos todo el tiempo, hombro y espalda. El abdomen está activado y se flexionan las piernas. En el suelo, se focaliza en el tronco superior con pesas, bandas elásticas o el propio peso", detalla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Todo pensado para conseguir "cardio, fuerza y movilidad" en 50 minutos de clase: "Para conseguir parámetros fisiológicos mejorados como el nivel de oxígeno incrementado, mejorar la capacidad aeróbica y retrasar el umbral del lactato, la fatiga muscular, para que el cuerpo esté más preparado para alargar los entrenos", asegura De Chiara. Una opción para esquiar y ponerse en forma, sin salir de Barcelona.