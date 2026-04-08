Un juez perdona una deuda de 170.000 euros a una mujer en Errentería, Guipúzcoa

Un juez ha perdonado a una mujer una deuda que ascendía a 170.033 euros, la cifra más elevada registrada hasta la fecha en España bajo el amparo de la Ley de Segunda Oportunidad

Investigan las finanzas de Montoro por posibles irregularidades en pagos a su despacho, al ver pagos "incoherentes"

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Un juez ha perdonado a una mujer una deuda que ascendía a 170.033 euros, la cifra más elevada registrada hasta la fecha en España bajo el amparo de la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un mecanismo legal, creado en 2015 y diseñado para ofrecer soluciones a aquellos que tienen obligaciones inasumibles.

Según informa ‘El Diario Vasco’, la mujer ha podido cerrar un capítulo doloroso de casi dos décadas. El origen de este prolongado calvario se sitúa en el año 2005, cuando la mujer impulsó un ambicioso proyecto empresarial.

Se trataba de la apertura de un hotel rural de ocho habitaciones con servicio de restaurante. Para materializar este sueño, la pareja no solo suscribió un préstamo hipotecario de gran calado, sino que volcó todos sus ahorros personales en el negocio.

Se debe acreditar la buena fe del deudor

El establecimiento gozó de cierto éxito y reconocimiento en la comarca, operando con normalidad hasta que el cambio de ciclo económico global truncó los planes del proyecto. La llegada de la crisis financiera y la enfermedad de su marido mermó la capacidad de gestión y de respuesta ante las deudas crecientes. El resultado inevitable fue el cese definitivo de la actividad en septiembre de 2010.

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Tras la ejecución del inmueble por parte del banco y su paso a un nuevo titular, la deuda permaneció latente. La mujer seguía siendo responsable de la parte del préstamo no cubierto.

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Como señala ‘El Diario Vasco’, la resolución judicial que ahora le otorga el perdón de los 170.000 euros se fundamenta en la aplicación rigurosa de la Ley de Segunda Oportunidad. El procedimiento exige demostrar una insolvencia real y, sobre todo, la buena fe del deudor.