El empleado reclama además 7.873 euros por daños y prejuicios por el sueldo que dejó de percibir al pedir permisos parentales

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Un empleado público ha demandado al Gobierno de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza, donde residen su mujer y sus dos hijos pequeños, para poder conciliar vida familiar y laboral.

Según informa ‘Diario de Mallorca’, el padre afectado ha pedido a un juzgado de lo social en Palma que dicte una resolución por la que se le reconozca el derecho a conciliar su vida personal, familiar y laboral teletrabajando tres semanas al mes desde el extranjero y una última semana acudiendo de forma presencial a la oficina, ubicada en la capital balear.

Ya en 2022 y 2023, el trabajador pudo teletrabajar en semanas alternas, una en Palma y otra en Suiza, sin ningún problema y cumpliendo con sus funciones y su responsabilidad, según su versión, recogida por el citado medio balear. Sin embargo, en febrero de 2024 le denegaron su petición de teletrabajo.

Una excedencia voluntaria por cuidado de familiares

Entonces, el hombre pidió una excedencia voluntaria por cuidado de familiares, para encargarse de sus hijos. A mediados de noviembre de 2024, volvió a pedir el teletrabajo, pero el Instituto Cartográfico y Geográfico de las Islas Baleares, entidad en la que trabaja, no le respondió.

Tras esto, el trabajador, un director técnico con más de 20 años de antigüedad en el ente del sector público, ha demandado al Instituto Cartográfico y Geográfico y a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

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Reclama 7.873 euros por daños y prejuicios por el sueldo que ha dejado de ingresar al tener que pedir permisos parentales. “En nuestro caso no estamos ante una petición irrazonable ni desproporcionada, por cuanto se ha demostrado que el teletrabajo en nuestra empresa ha sido posible en general” y, en particular respecto del empleado afectado, “pues durante mucho tiempo hemos tenido que prestar servicios en forma de teletrabajo, por lo que más si cabe si es para facilitar el derecho a conciliar vida laboral y familiar”, indica la demanda, recogida por ‘Diario de Mallorca’