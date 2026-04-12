Rafael, el dueño de Gorri, ha dado la noticia en exclusiva en 'Visto lo visto': "El que lo ha encontrado no me ha cogido los 1.000 euros que ofrecí de recompensa"

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Esta semana un donostiarra se convertía en noticia al pedir en redes sociales ayuda para recuperar a su loro perdido. Rafael García Santos, que trabaja como crítico gastronómico, vive desde hace 40 años con su pequeño compañero en San Sebastián, un loro que el pasado domingo se esfumaba de repente: "Lo echo enormemente de menos", explicaba Rafael en redes sociales, contando que su loro suele andar libre por la casa: "Duerme en mi habitación y se pone en la mesa mientras como, me sigue por todas partes como un perro".

El pasado domingo, cuando Rafael regresó a su casa en la parte vieja donostiarra, se dio cuenta de que su compañero de piso no estaba y comenzó entonces una frenética búsqueda que le ha llevado hasta a ofrecer una sorprendente recompensa a quien le ayude a encontrarlo: 1.000 euros.

A sus 71 años, Rafael considera a Gorri como un hijo después de cuatro décadas de convivencia. El propio Rafael explicaba que el loro ha protagonizado otros intentos de escapada: "La vez que más tiempo estuvimos sin saber de él fue cuando se escapó en Igeldo y estuvo casi 15 días desaparecido".

Rafael recupera a Gorri "gracias a la web de Telecinco"

Pese a que Rafael se temía lo peor y creía que alguien podía haber robado a su compañero, lo cierto es que la historia ha dado un feliz giro de 180 grados gracias, en palabras del propio Rafael, a la web de Telecinco.

Tal y como él mismo ha explicado en exclusiva en 'Visto lo visto', una persona vio la información sobre la desaparición de Gorri en la web de Telecinco y no solo rescató al loro cuando lo encontró cerca de su casa, si no que tuvo la generosidad de rechazar la recompensa de los 1.000 euros:

"Tengo que daros las gracias porque ha sido una persona que, a través de la web de Telecinco.es, encontró la información y se puso en contacto conmigo porque lo había encontrado, os doy las gracias infinitas. Quien lo encontró fue una persona muy vinculada a los animales que vivía a unos diez kilómetros de Donosti. Esta persona no me ha querido coger los 1.000 euros, ha sido una persona altruista que me ha ayudado muchísimo, aquí estoy celebrándolo con Gorri en un bar".