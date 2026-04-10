Maitena Berrueco 10 ABR 2026 - 14:35h.

Su dueño ha denunciado la desaparición del loro, pero teme que esta vez Gorri haya sido víctima de un robo

Final feliz para la desaparición de Berritxu: el loro vasco que arrasa en redes "ya está en casa"

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San SebastiánSiendo el loro de un crítico gastronómico no es de extrañar que entre el repertorio de Gorri haya palabras como chuleta, pil-pil o champán. Este loro gris con cola roja vive desde hace 40 años junto a Rafael García Santos en San Sebastián, sin embargo el pasado domingo por la mañana el animal se esfumó. "Lo echo enormemente de menos", relata Rafael que cuenta que su loro anda libre por casa "duerme en mi habitación y se pone en la mesa mientras como, me sigue por todas partes como un perro".

Su desaparición se produce justo un año después de la que protagonizó Berritxu, un loro yaco gris de cola roja que acumula miles de seguidores en redes por su talento para hablar lo mismo en euskera, que en castellano.

En el caso que ahora nos ocupa, su dueño se percató el pasado día 5, a media mañana, al regresar a su domicilio en la Parte Vieja donostiarra de que su loro no estaba y comenzó entonces una frenética búsqueda que le ha llevado incluso a ofrecer una suculenta recompensa de 1.000 euros a quien le ayude a dar con Gorri. "Es rarísimo que en todos estos días no haya tenido noticias", lamenta Rafael para quien Gorri es "como un hijo", tanto es así que "ya tenía hasta pensado a quien se lo iba a dejar en herencia".

A sus 71 años, Rafael lleva conviviendo con su loro desde hace cuatro décadas. En todos estos años, Gorri ha protagonizado otros intentos de escapar, "hasta en 25 ocasiones", aunque siempre regresaba a casa: "La vez que más tiempo estuvimos sin saber de él fue cuando se escapó en Igeldo y estuvo casi 15 días desaparecido", recuerda su dueño. Podría presuponerse que, en este caso, también la historia acabará con un final feliz y Rafael se reencontrará con su animal, "me agarro a esa idea".

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1.000 euros por una pista fiable

Sin embargo, este donostiarra intuye que esta vez Gorri ha podido ser víctima de un robo. La razón es que una persona llamó a la Policía Municipal para advertir de que un loro gris con cola roja estaba sobre un vehículo aparcado en el Paseo Nuevo frente a la Sociedad Fotográfica, sin embargo el testigo también presenció como "un hombre de unos 50 años intentaba cogerlo ofreciéndole comida". De ahí, que Rafael piense que "o se lo han llevado, aunque es muy difícil coger a un loro, o Gorri está en el monte", que está muy cerca de esa zona.

Rafael ha denunciado la desaparición de Gorri ante la Policía, pero no puede esperar de brazos cruzados y viendo que los días pasan, ha decidido iniciar su propia investigación. Para ello, llama a la colaboración ciudadana y ha repartido carteles con la imagen de Gorri y su teléfono de contacto. En redes, además detalla "perdida de loro en San Sebastián: Zona Paseo Salamanca. Se sabe que alguien lo ha cogido donde la Sociedad Fotográfica". Además ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien le de una pista fiable que le permita recuperar a su loro.