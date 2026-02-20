Celia Molina 20 FEB 2026 - 11:14h.

María Caamaño, la niña aficionada al fútbol que levantó la Eurocopa en 2024, ha dado malas noticias a través de su cuenta de Instagram

María, la niña con sarcoma que levantó la Eurocopa, ingresada de nuevo en el hospital de Salamanca: "Me van a operar"

Compartir







Con la sonrisa que tanto le caracteriza, María Caamaño, la niña de 12 años con cáncer que se convirtió en la verdadera protagonista de la celebración de la victoria de España en la Eurocopa del verano de 2024, ha dado malas noticias a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Cuando tenía 7 años, fue diagnosticada con sarcoma de Ewing, una agresivo tipo de cáncer infantil que se forma en el tejido blando de los huesos y que los usuarios de las redes sociales conocen bien por casos como el de la sevillana Elena Huelva.

Desde entonces, María ha recibido numerosas sesiones de quimioterapia y varios tratamientos pero, tal y como ella ha explicado en su última publicación, su enfermedad se "adapta" a los mismos con el paso del tiempo y se hace resistente a sus efectos, por lo que sus médicos deben buscar alternativas. Tras sus últimas pruebas, la niña, que cumplió uno de sus mayores sueños al posar junto a los jugadores de la Selección Española de Fútbol, ha comunicado que "algunos de sus tumores han crecido" y que deberá someterse a un nuevo ciclo de quimio:

"Mis últimos síntomas no eran buenos"

"Afición. Hoy quiero compartir con vosotros algo importante. Ya me han dado los resultados de las pruebas que me hice la semana pasada. Como sabíamos por los síntomas que tenía últimamente no han sido buenos. Algunos de los tumores han crecido y como ya llevo mucho tiempo con este tratamiento parece ser que el Ewing se ha adaptado, como ha pasado en otras ocasiones. En la analítica hoy había mejorado un poquito más y el lunes empezaré con el ciclo para estar protegida mientras buscamos alguna alternativa. Gracias a la investigación ahora hay más cosas para seguir luchando", ha dicho, siempre con optimismo.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 9 años Charlie Meza, la influencer estadounidense que luchó toda su vida contra un agresivo cáncer cerebral

A finales del año pasado, también tuvo que ser intervenida para mejorar la movilidad del pie derecho. Una operación que salió bien y de la que todavía se sigue recuperando: "La cura del pie va despacio pero bien. Y aunque mi sonrisa no cambia, es precisamente vuestra fuerza y vuestro cariño lo que me da fuerzas cada día para seguir luchando. Gracias por estar siempre a mi lado", ha dicho también María en su publicación, que ha recibido cariñosos comentarios como el de Paula Echevarría, que le ha dicho: "Qué bonita eres María, espero que todo vaya bien".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los avances en la investigación contra el sarcoma de Ewing de los que habla María se centran ahora en la identificación que, en noviembre del año pasado, miembros del Instituto de Investigación del Hospital del Mar y el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu hicieron sobre la célula que origina esta agresiva enfermedad. "Ahora que tenemos identificada la célula que origina el tumor, el siguiente paso es determinar qué factores hacen que una célula que, en principio, no tiene ninguna ventaja de crecimiento, adquiera este rasgo", dijeron los investigadores de Barcelona, que podrán abordar este tipo de cáncer con una mayor precisión.