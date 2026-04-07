La visita del papa León XIV prevista para el 6 al 12 de junio generará un impacto económico de más de 100 millones de euros

Medio millón de euros por tener un encuentro privado con el papa: así financiará la Iglesia el viaje de León XIV a España

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La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, en la que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tendrá un impacto económico superior a los 100 millones de euros y un coste de al menos 15 millones de euros.

Un dato que ha sido confirmada por la Conferencia Episcopal Española y que, aunque aún no se han dado detalles, la agencia oficial ya tiene marcados los destinos en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. De la misma manera han asegurado que el impacto económico será mucho mayor al coste, superará los 100.000.000 de euros.

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Una cantidad muy elevada que se financiará entre otras cosas en patrocinios, según ha explicado la periodista Elena Moral en el plató de Informativos Telecinco. "La realidad es que en todo evento hay patrocinadores. Será un sistema mixto, pero con más financiación privada que estatal, pero lo que verdaderamente ha llamado la atención es el nivel de patrocinios. Hay cinco y varían en función del precio y en consecuencia de la cercanía a su santidad.

Uno de los patrocinios más caros

Uno de los más caros es el denominado como gran benefactor, con el que se consigue espacios reservados en eventos multitudinarios, reunión en el Vaticano, logo de la empresa visible, es decir, patrocinar una marca y lo más deseado, un encuentro personal con el papa.

Sobre la visita del papa, los coordinares nacionales no han podido concretar sobre los actos que tendrá el papa en España y han pedido "paciencia" hasta que la Santa Sede haga público el itinerario del viaje, algo que calculan que será después de la visita de León XIV a África ya que "el equipo vaticano está absolutamente concentrado" en ese viaje.

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Sobre la posibilidad de que el papa se reúna con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, los coordinadores han dicho que en los viajes papales de Benedicto XVI y Francisco este tipo de encuentros "no se comunican hasta pasado el evento" y son las personas que se han reunido "quienes pueden hacerlo después". "La Santa Sede nunca ha dicho nada", han subrayado.