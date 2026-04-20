La incidencia se ha registrado desde poco antes de las 8:00 horas

"Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", señala Adif

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Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de este lunes, 20 de abril, por una "incidencia en una maquinaria de vía", según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales.

La incidencia se registra desde poco antes de las 8:00 horas y "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", según han señalado.

Incidencias en la conexión de trenes alta velocidad Madrid-Andalucía

La línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía también registró retrasos ayer, domingo 19 de abril, por una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, que afectó a trenes AVE y Avant.