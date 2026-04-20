Debbie Duncan califica de “crueles” y “desalmados” los comentarios que sigue leyendo sobre el caso

El joven británico desapareció en 2024 y su cuerpo sin vida fue encontrado casi un mes después

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La madre de Jay Slater, el joven británico que desapareció en 2024 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado casi un mes después, ha roto su silencio para denunciar a todos aquellos usuarios que utilizan las redes sociales para publicar conspiraciones sobre la muerte de su hijo o incluso ataques contra su familia.

Debbie Duncan califica de “crueles” y “desalmados” los comentarios que sigue leyendo sobre el caso, y denuncia que la familia vive una situación de acoso constante desde que la desaparición del joven se hizo pública: “Nadie puede entender el dolor de perder a un hijo a menos que lo viva", lamenta.

Otra de las críticas que más recibe la madre del joven se relaciona con la gestión de los fondos de la página de GoFoundMe que se creó para financiar la búsqueda de Jay. La familia asegura que todos los fondos recaudados se utilizaron exclusivamente para cubrir los elevados costes de la búsqueda, que se prolongó durante casi un mes, con la necesidad de contratar equipos especializados.

El caso Jay Slatter

Jay Slater, oriundo de Lancashire (Inglaterra), murió accidentalmente en Tenerife, a donde había ido de vacaciones con dos amigos.

El cuerpo del joven fue hallado sin vida el 15 de julio de 2024 cerca de Masca. Aunque la autopsia determinó que había consumido alcohol y drogas, la causa de la muerte fueron las heridas en la cabeza compatibles con una caída.

Su desaparición dio lugar a todo tipo de teorías conspirativas a pesar de las conclusiones del informe policial.

El joven había acudido al festival NRG y a la discoteca Papagayo, antes de trasladarse en coche con dos hombres hasta un alojamiento en el caserío de Masca, a unos 20 kilómetros. Allí, tras perder una guagua, llamó a su amiga Lucy Law para comunicarle que se había perdido en la montaña. A su amigo Bradley Geoghegan le dijo que iba a intentar volver caminando hasta el sur de la isla, pero nunca regresó.