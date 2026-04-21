Javi, hijo de Francisca Cadenas: "El daño que nos han hecho es irreparable, te destroza"

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Tres días es el tiempo que Juli y Lolo habrían tardado en hacer desaparecer el cuerpo de Francisca Cadenas, según varios testigos. Apenas 24 horas después de la desaparición, comenzaron unas obras en la casa de los acusados. Los trabajos se prolongaron durante 72 horas, tiempo en el que, según se ha señalado, se sacaron objetos y restos del interior del domicilio. Durante esos días hubo un gran trasiego de entradas y salidas, marcado, sobre todo, por la prisa.

En las primeras declaraciones, un vecino afirmó haber escuchado ruidos de maquinaria y de un cincel tras la desaparición de Francisca. La primera hipótesis de los investigadores apunta a que durante ese tiempo se habría ocultado el cuerpo, eliminado pruebas y alterado la escena.

Hijo de Francisca: "Lo que han hecho a mi madre es una barbarie"

‘El tiempo justo’ ha podido hablar con Javi, uno de los hijos de Francisca Cadenas: "Al ver las imágenes, lo primero que se me viene a la cabeza es la rabia y la ira que me provocan estos dos seres despreciables, y el daño que han generado a mi familia durante estos nueve años, con la incertidumbre de dónde estaba mi madre y ahora con lo que estos dos seres han podido hacer con ella. Lo que han hecho a mi madre es una barbarie".

Javi explica cómo se encuentra: "Apenas duermo, y cuando lo hago me despierto sudando con pesadillas. Creo que lo mismo le ocurre a toda mi familia. Mi hermano está destrozado, está hundido". Además añade: "La persona que era en 2017, antes de que ocurriera la desaparición de mi madre, nunca volveré a serlo. El daño que nos han hecho es irreparable, te destroza la vida".