El accidente de un camión ocurrido en Albacete ha provocado un contacto con una línea de muy alta tensión, dejando sin electricidad a 14.000 usuarios

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El accidente de un camión ocurrido en Albacete ha provocado un contacto con una línea de muy alta tensión de 132kV y ha dejado sin suministro desde las 16:30 horas de este miércoles las subestaciones que distribuyen la electricidad a Requena y Utiel, Valencia, donde unos 14.000 clientes siguen aún sin suministro.

Así lo han explicado a EFE fuentes de Iberdrola, empresa suministradora de electricidad, quienes han asegurado que se está trabajando para poder ver el alcance del daño producido en la línea y reponer el suministro lo antes posible. Asimismo, han precisado que el camión accidentado es ajeno a i-DE, la empresa distribuidora de Iberdrola.

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Los Ayuntamientos de Requena y Utiel han informado de la incidencia en sus redes sociales; afirman estar en contacto permanente con los responsables técnicos para hacer seguimiento de la incidencia y agradecen la comprensión y colaboración de todos los vecinos.

El Ayuntamiento de Requena ha informado, a través de redes sociales, de que, según comunicación de la empresa suministradora, el corte en el suministro eléctrico que afecta al municipio se ha producido como consecuencia de un accidente de camión que ha interrumpido una línea de 132 kV que da servicio a las poblaciones de Requena y Utiel. "Según la información trasladada por la compañía suministradora, se estima que la reposición del servicio puede demorarse aproximadamente tres horas".

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El comunicado del Ayuntamiento de Requena

"Desde el Ayuntamiento de Requena informamos de que, según comunicación de la empresa suministradora, el corte en el suministro eléctrico que afecta a nuestro municipio se ha producido como consecuencia de un accidente de camión que ha interrumpido una línea de 132 kV que da servicio a las poblaciones de Requena y Utiel".

Según la información trasladada por la compañía suministradora, se estima que la reposición del servicio puede demorarse aproximadamente tres horas. "Seguimos en contacto permanente con los responsables técnicos para hacer seguimiento de la incidencia y trasladaremos cualquier novedad a la ciudadanía a través de los canales oficiales. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los vecinos y vecinas", ha zanjado el consistorio.