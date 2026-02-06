Los vecinos de Tesorillo, Cádiz, llevan dos días aislados por el agua: han tenido que racionarse la comida

No descarta ampliar el perímetro de desalojo en Grazalema mientras los vecinos temen por sus casas

Una reportera de Informativos Telecinco ha estado hasta dos días aislada en San Martín del Tesorillo, Cádiz. Tatiana Domínguez ha vivido con los vecinos del Tesorillo en las últimas 48 horas y ha visto cómo han tenido que adaptarse a las circunstancias, incluso racionarse la comida en las pocas tiendas del pueblo.

Las tres entradas a San Martín del Tesorillo continúan inundadas, no se puede salir. Hay 2.700 vecinos sin electricidad desde ayer y con una cobertura que va y viene: "Yo me tenía que bajar para Almería, pero al final. Se ve que no se va a poder", "no tenemos luz ni ni cobertura ni nada".

No se sabe hasta cuándo durará esta situación y los vecinos hacen cola en las pocas tiendas que hay en el pueblo para poder comprar algo de comer: "No tenemos pan, ni bombona ni de nada", "La nevera es la noche de ayer por la mañana sin funcionar", "Estaremos hasta que nos quede mercancía".

Casas inundadas y sin suministro eléctrico

Aunque parece que la cota va bajando poco a poco, esta noche ha entrado el agua en las casas. Varios vecinos han tenido que ser rescatados y han pasado la noche fuera.

"Nos ha entrado mucha agua". "No hemos podido dormir pensando la lluvia en el viento, ni dormir, ni se quitan las ganas de comer". En el caso de Pedro, están bajo mínimos. En su casa no tienen suministro eléctrico, tiene que estar pendiente de usar el generador para poder tener algo de electricidad durante horas contadas al día.

En la Casa de la Cultura se han instalado camillas como esta para que pasen la noche aquí todos aquellos que no hayan podido alojarse en casas de familiares. Tesorillo es una de las zonas gaditanas más afectadas por las lluvias y que todavía seguirá en alerta durante los próximos días.