Red Eléctrica se enfrenta a una sanción de hasta 60 millones de euros por el apagón

Elena Moral 17 ABR 2026 - 21:44h.

Abre un expediente por infracción muy grave a Red Eléctrica y otros 19 graves repartidos entre Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol

Competencia cree que el apagón tuvo origen multifactorial pero abre expedientes sancionadores

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de varios expedientes sancionadores, en total una veintena, por "indicios de infracción" en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Dice la Comisión de competencia que esto no supone culpar a estas empresas del origen del apagón porque éste se debió a varios factores, Red Eléctrica es la más señalada, aunque tampoco se libran las grandes compañías eléctricas y a Repsol.

En concreto, el regulador incoa a Red Eléctrica de España (REE) un expediente, basándose en el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico por incumplimiento del operador del Sistema Mercado de diferentes funciones con perjuicio para el sistema o sujetos, calificada como infracción "muy grave". Estas infraciones están castigadas con hasta 60 millones de euros de multa.

Asimismo, dirige otros 19 expedientes a instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables o nucleares) propiedad de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad, por infracciones calificadas esta vez de "graves" en el artículo 65. 8 de la Ley del Sector Eléctrico, por incumplimientos del artículo 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave, según la lista comunicada por la CNMC al cierre del mercado.

Red Eléctrica tenía que garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad

De esta manera, en el caso de Red Eléctrica de España, el regulador abre el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k- , l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o sujetos, señalando a la programación del 'mix' de ese día. En estas funciones se recoge la obligación del operador eléctrico de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.

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Para ello, se basa en la información recibida de los sujetos que participan en sistemas de contratación bilateral con entrega física, teniendo en consideración las excepciones que al régimen de ofertas se puedan derivar de la aplicación de lo previsto en el artículo 25 gestionando los mercados de servicios de ajuste del sistema que resulten precisos para garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan.

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Asimismo, también se prevé la obligación de REE de impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan, y gestionar los mercados de servicios de ajuste del sistema que sean necesarios para tal fin, así como de proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada.

Igualmente, se establece su obligación de gestionar los despachos técnicos y económicos para el suministro de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, la liquidación y comunicación de los pagos y cobros relacionados con dichos despachos, así como la recepción de las garantías que en su caso procedan. El régimen de cobros, pagos y garantías será análogo al del mercado de producción peninsular

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A primera hora de la mañana, el organismo informó en un comunicado que, a raíz del apagón, inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes "bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica".

El apagón tuvo un origen multifactorial

Como resultado de esas actuaciones, el regulador subraya que se ha concluido que el incidente tuvo "un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión".

Esta conclusión sobre el apagón estaría así en línea tanto con el informe del Gobierno como de los expertos europeos de Entso-E, que consideraron que el incidente fue resultado de un problema multifactorial, y la apertura de estos expedientes sancionadores se produce a menos de dos semanas de que se cumpla un año del 'blackout' eléctrico.

De esta manera, como resultado de las investigaciones, la CNMC indica que ha detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas".

En este contexto, la CNMC ha comunicado este viernes que ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios. No obstante, precisa que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial".

"La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación", subraya Competencia. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los 9 y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción.

En todo caso, el organismo presidido por Cani Fernández subraya que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

El pasado mes de marzo, la CNMC ya publicó su informe sobre el cero eléctrico, en el que aprobaba recomendaciones y propuestas pero no entraba en el fondo de señalar posibles culpables del evento. En ese documento, el regulador constataba que el 28 de abril de 2025 se disponía de las "herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro" para haber evitado el apagón eléctrico, aunque consideraba necesario abordar mejoras en el sistema eléctrico "para dar respuesta a las necesidades actuales del sistema y dotarlo de mayor robustez", así como en la red de telecomunicaciones y ferroviaria. Así, el informe tenía una naturaleza consultiva y se emitía "sin perjuicio del resto de actuaciones que resulten procedentes en el marco de la investigación abierta sobre el incidente".

Red Eléctrica presentará alegaciones al expediente

Red Eléctrica de España (REE) ha afirmado que está analizando el acuerdo de incoación del expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco de las investigaciones por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 y ha asegurado que presentará alegaciones y "ejercerá cuantas acciones proceda en su defensa".

Destacan, no obstante, que la apertura de expediente sancionador no "supone que los supuestos hechos atribuidos a Red Eléctrica por el regulador en el acuerdo de incoación sean causa del incidente del pasado 28 de abril, como expresamente ha indicado la propia CNMC".