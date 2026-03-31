Identificados tres menores por el ataque homófobo a un profesor de un instituto en Andratx, Mallorca

Los imputados prestarán declaración ante la Fiscalía de Menores en presencia de los agentes encargados del caso

Un profesor de un instituto de Mallorca sufre un ataque homófobo por parte de sus alumnos: "No es un hecho aislado. Es una realidad que se vive en los centros"

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AndratxLa Guardia Civil identifica a tres menores supuestamente implicados en el ataque homófobo a un profesor del Instituto de Educación Secundaria Baltasar Porcel del municipio de Andratx. De momento, no se ha aclarado si son los autores de los emails con insultos y fotomontajes sexuales o si solo están relacionados de forma indirecta, según informa 'Última Hora'.

Los imputados prestarán declaración ante la Fiscalía de Menores, en presencia de los agentes encargados del caso, en las próximas horas. Mientras, continúa la investigación para determinar si hay más jóvenes implicados en el ataque que denunció el propio centro la semana pasada.

Se desconocen las edades de los menores arrestados

Los agentes han rastreado una serie de IPs, es decir, el número de identificación que tienen los dispositivos electrónicos, para dar con los menores. Las autoridades no han facilitado las edades de las personas implicadas y las fuentes judiciales recuerdan que cualquier actuación en internet deja huella, por lo que es cuestión de tiempo encontrar a las personas que hay detrás de estos ataques.

El profesor recibió, desde al menos dos perfiles distintos, fotografías, montajes y mensajes de odio por su orientación sexual. Desde la Benemérita, remitieron los hechos a finales de la pasada semana a Fiscalía de Menores, siguiendo el protocolo habitual. Varios menores del IES Baltasar Porcel han sido citados en compañía de sus padres para tomarles declaración e intentar estrechar el cerco sobre los autores de los ataques.

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"Lo que ha pasado no es un hecho aislado", lamentó el claustro de profesores

El claustro del centro expresó públicamente su rechazo e indignación por el ataque homófobo y denunció que este episodio no es aislado, sino que hay una dinámica que se repite desde hace tiempo con insultos, amenazas y faltas de respeto. "Lo que ha pasado no es un hecho aislado. Es una realidad que se vive en los centros educativos de forma generalizada y que, desafortunadamente, también sufren otros sectores y ámbitos sociales. Esta persistencia evidencia que nos enfrentamos a un problema de fondo, arraigado y colectivo", apuntaron.

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"Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y del todo inaceptable", señalaron.

El claustro hizo un llamamiento a una toma de conciencia más allá de una condena puntual y han exigido a las instituciones con capacidad de actuación una respuesta clara, decidida y efectiva que proteja a las víctimas y actúe con determinación contra cualquier discriminación.