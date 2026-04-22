Retrasos en las líneas de Cercanías Madrid por una avería en Atocha

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La red de Cercanías de Madrid está registrando retrasos desde primera hora de este miércoles con seis líneas afectadas y en trenes de Media Distancia por una incidencia en la infraestructura de la estación en Atocha. Las la incidencia afecta a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10, según ha informado Adif en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'. Las quejas de los usuarios han ido en un 'in crescendo' a medida que la espera en los andenes aumentaba. Cientos de pasajeros preguntan en redes sociales cuándo se restablecerá el servicio o cuándo llegarán sus trenes al quedar 'varados' en estaciones ajenas a las que iban o "en medio de la nada".

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Desde el administrador de infraestructuras ferroviarias han señalado además que se está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

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La incidencia comenzó este miércoles a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado cuánto tardará en solventar el problema que registran sus infraestructuras y que está afectando a miles de personas que utilizan este servicio para desplazarse.

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Los usuarios están mostrando su malestar en redes sociales por la incidencia que está provocando retrasos de hasta una hora, como cuenta @rociionorieega, afectada por el problema de Renfe.

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También ha quejas por la falta de respuesta de los responsables y si las dan no prevén hasta cuándo durará la incidencia, mientras esperan para llegar a sus trabajos.