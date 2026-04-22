“La colaboración ciudadana es fundamental para localizarlo”, subraya la Policía Nacional

Se busca a Jesús Mora Carrasco, el ‘Yeyo’, uno de los mayores traficantes de droga de Europa: la Policía recrea con IA sus posibles aspectos

Compartir







La Policía Nacional ha compartido una nueva alerta en redes sociales para intentar localizar a Manuel Rodríguez López, un fugitivo con múltiples delitos en su historial que continúa escapando de la Justicia. Para su identificación, y solicitando colaboración ciudadana, las autoridades han publicado unas imágenes de cómo era su aspecto y cómo podría ser ahora, utilizando para esto último los avances de la inteligencia artificial.

“Seguimos buscando a este fugitivo”, ha señalado la Policía en un mensaje en ‘X’, donde ha descrito al prófugo como un hombre de “complexión delgada, pelo canoso y piel blanca”. De ojos marrones y 1,75 de altura, las autoridades subrayan que “la colaboración ciudadana es fundamental para localizarlo”.

PUEDE INTERESARTE Espectacular detención de un fugitivo buscado por Polonia en Tenerife: el prófugo acumula una pena de 485 años de cárcel

El historial delictivo del fugitivo Manuel Rodríguez López

Según señala la Policía Nacional, el fugitivo “acumula varias detenciones por múltiples delitos, entre los que figuran atracos, tenencia de armas de fuego, lesiones, robos con fuerza, hurto y quebrantamiento de condena”.

Junto a la descripción, las autoridades han compartido un total de cinco imágenes de su rostros, dos de ellas de su última apariencia y tres que han sido generadas por IA y que retratan cómo podría ser su aspecto en la actualidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante cualquier pista sobre su paradero, la Policía Nacional pide ponerse en contacto, ya sea a través de su número de teléfono, 091, o mediante el correo electrónico específico para los fugitivos más buscados: losmasbuscados@policia.es