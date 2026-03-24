Apoyándose en recreaciones de su posible apariencia con la inteligencia artificial, la Policía Nacional ha compartido una alerta solicitando ayuda para localizarlo
Las autoridades subrayan que es “uno de los fugitivos más buscados desde que se fugó en 2018"
La Policía Nacional ha vuelto a compartir una alerta solicitando colaboración ciudadana para encontrar al fugitivo Jesús Mora Carrasco, el ‘Yeyo’, considerado “uno de los mayores traficantes de droga de Europa”.
Para ayudar a su identificación, además de compartir una descripción de sus rasgos físicos, las autoridades, apoyándose en los avances de la inteligencia artificial, han compartido además distintas imágenes de cuál podría ser su aspecto actualmente.
Empleando la IA, los agentes han difundido concretamente unas fotografías de cuál era su aspecto y de cuál podría haber adquirido, mostrando así imágenes en las que se ve cómo podría parecer con unas gafas de ver; totalmente afeitado y sin barba; o con el pelo largo, barba y gafas.
De una altura de “172 centímetros”, complexión “obesa”, color de piel blanca y ojos marrones, tal y como refieren exactamente en la alerta policial, subrayan que es “uno de los fugitivos más buscados desde que se fugó en 2018”.
Ante cualquier pista sobre su paradero, la Policía Nacional pide ponerse en contacto, ya sea a través de su número de teléfono, 091, o mediante el correo electrónico específico para los fugitivos más buscados: losmasbuscados@policia.es
“Las imágenes generadas por IA recrean cómo podría ser su aspecto actual”, han señalado en una publicación en ‘X’, donde comparten todos estos datos y llaman a la ayuda para encontrarlo.
Jesús Mora Carrasco, el ‘Yeyo’, está acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, especializado en el transporte marítimo de hachís mediante narcolanchas rápidas.