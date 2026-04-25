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Imagina estar paseando por la calle y que, de repente, comience a llover dinero desde el cielo. Podría ser el sueño de cualquiera, pero esto es exactamente lo que ha sucedido en Míchigan (Estados Unidos). 'Visto lo visto' muestra las sorprendentes imágenes.

Lo que sucedió es que helicóptero, de manera inesperada, comenzó a arrojar decenas de dólares por los aires mientras sobrevolaba el centro de la ciudad. La cosa se alargó durante seis minutos antes la mirada atónita de los testigos que veían llover dinero.

¿Por qué se ha arrojado dinero en Míchigan?

Se llevó a arrojar hasta 5.000 euros, pero ¿por qué motivo? Pues la razón no es otra que un hombre había dejado, como última voluntad, que parte de sus ahorros se fueran para la comunidad. De esta manera, esta fue la decisión que tomaron sus hijos al respecto.