Miles de mensajes en redes de personas conocidas, pero sobre todo de miles de anónimos que agradecen y recuerdan a María Caamaño

Muere María Caamaño, la ‘princesa futbolera guerrera’, tras haber “luchado hasta el último segundo” contra el sarcoma de Ewing

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El fallecimiento de María Caamaño Núñez, la niña de Salamanca, conocida como la 'princesa futbolera guerrera, ha caído como un jarro de agua fría sobre sus cientos de seguidores y amigos que la han despedido con emotivos mensajes. La niña, que sufría un sarcoma de Ewing, se había convertido en una bandera de esperanza para muchas personas con cáncer y este jueves voces del mundo de la política, el fútbol y anónimos la están despidiendo con emoción y amor.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mandado uno de los mensajes más emotivos de los que se han dedicado a María Caamaño: que "el cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado".

Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida, de agradecimiento por esa energía de María Caamaño, que nunca perdió la esperanza. Miles de personas este jueves le rinden homenaje a la 'princesa guerrera' que sacó fuerzas para defender una actitud ante la enfermedad. Sin quererlo se convirtió en un símbolo de resistencia ante el cáncer y un referente para no flaquear cuando todo se pone cuesta arriba.

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Entre los políticos, también el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que conocía muy de cerca a la niña guerrera ha escrito un mensaje en su recuerdo: "Muy triste por el fallecimiento de María, nuestra Princesa Futbolera Guerrera. Un ejemplo de superación, constancia y optimismo ante la adversidad. Una luchadora con mayúsculas que siempre nos regalaba una sonrisa que ya está grabada en nuestros corazones. DEP".

Despedida a María Caamaño desde el mundo del fútbol: "No pares de sonreír"

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Desde el mundo del fútbol, Álex Baena, Álvaro Morata, que han compartido momentos solidarios junto a María Caamaño. El capitán de la selección nacional ha recordado a la niña de la que "he aprendido muchísimo". Gracias por ponerte en mi camino".

"Descansa en paz, pequeña. algún día nos volveremos a ver. ❤️" ha escrito Morata sin olvidar a su familia de la pequeña. Baena ha escrito un emotivo mensaje: "Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino. No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti."

El ex del Villarreal ha escrito un mensaje de pésame y agradecimiento: "Descansa en paz mi niña. Gracias por tanto". "Descansa María… que de lecciones nos han enseñado a todos. Gracias por todas las sonrisas". El equipo UD de Santa Marta, ha recordado a la niña que les "enseñó que el fútbol es mucho más que un deporte: es ilusión y lucha".

Al mensaje de su familia y su entorno en Instagram, quien pidió seguir “rezando por ella” para seguir sintiéndola cerca así como a investigar para avanzar en lo tratamientos contra el cáncer: “Sin investigación no hay vida”, le han seguido un aluvión de homenajes, recuerdos de apoyo y pésame.

La pequeña princesa futbolera guerrera fue diagnosticada con Sarcoma de Edwin a los seis años y llevaba adelante su desafío a la enfermedad como bandera de optimismo y esperanza. Visibilizó este cáncer y su posición contagió a miles de personas, rostros conocidos, pero también anónimos que este jueves se han unido al homenaje a María Caamaño.