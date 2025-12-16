Rob Reiner acumuló un gran legado económico gracias a su éxito en Hollywood

En 1987, Reiner destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment

El director de cine estadounidense Rob Reiner, deja una fortuna de 200 millones de dólares además de varias mansiones, tras ser encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reine.

Este gran legado económico consiguió acumularlo gracias a éxitos como ‘When Harry met Sally’ (1989), ‘Stand by me’ (1986) o ‘The Princess Bride’ (1987), entre otros.

La fama en Hollywood con la que ganó millones

Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment.

Esta, que figura entre los estudios independientes más influyentes de Hollywood, fue creado por el cineasta en 1987 junto a los productores Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, actual presidente de Walt Disney Studios.

En 1993, tras producir títulos como la emblemática serie ‘Seinfeld’, vendieron la compañía a Turner Broadcasting, que se fusionó con WarnerMedia (antigua Time Warner). Aunque se desconoce el monto total, la venta supuso un gran impulso a su fortuna.

Además de la suma económica, al patrimonio de Reiner se le suman varias propiedades en zonas muy exclusivas cerca de Los Ángeles.

Destacan una mansión frente al mar en Malibú valorada en torno a los 20 millones de dólares y la de Brentwood, estimada en más de 10 millones de dólares, donde fueron asesinados.

La muerte de Rob Reiner y su esposa

Los Reiner fueron encontrados muertos por una de sus hijas, que llamó a la Policía y afirmó que un miembro de la familia había sido el responsable de la muerte de sus padres.

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.