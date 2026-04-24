Exclusiva | La imagen de la reconciliación de Rocío Flores y Gloria Camila

'Vamos a ver' ha mostrado en exclusiva esta imagen

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'Vamos a ver' ha tenido acceso en exclusiva a una de las imágenes más buscadas de las últimas semanas: la de la reconciliación entre Rocío Flores y su prima Gloria Camila Ortega.

La Feria de Abril de Sevilla ha sido testigo de su reencuentro. Y ambas han disfrutado de la misma caseta, entre sevillanas y miradas cómplices que dicen mucho más de lo que parecen.

En estas imágenes, tía y sobrina aparecen junto a Ortega Cano disfrutando de la caseta del Turronero. Pero no es el único momento en el que están unidas, ya que también hemos podido verlas en otra fotografía junto a Rosario Mohedano y el novio de Gloria Camila.

Todo hacer pensar que ambas habrían hecho las paces. Antes de entrar, Rocío Flores ya comentaba que había quedado con ella y que hablarían en privado.

Gloria Camila ha vuelto a seguir en redes sociales a Rocío Flores

Gloria, por el contrario, prefirió entrar por la pueta de atrás. Pero los testigos de este reencuentro aseguran que ambas estarían poniendo todo de su parte para que este acercamiento llegue a buen puerto. Rosario Mohedano hasta desvelaba ante los medios de comunicación que llevan todas juntas desde el primer día de Feria y que están compartiendo casa para dormir.