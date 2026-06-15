Así ha reaccionado Maica Benedicto a la inesperada respuesta de su compañero Soto

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Cuando la ganadora de la última edición de 'Supervivientes' entra en el plató, Sandra Barneda presenta su primera cuenta pendiente: el hambre que ha pasado junto a su compañera Claudia por la presunta falta de empatía de sus compañeros.

Sin embargo, José Manuel Soto interrumpe lanzando una pregunta que pilla por sorpresa a Maica Benedicto: "Pero, ¿qué hambre? Si no han parado de comer. ¡Hambre yo!".

"Que tú me digas eso cuando tú me has visto llorar porque no comíamos, que ahora quieras decir eso para un aplauso... No sé", reacciona la murciana. Y es que la ganadora siente que algo ha cambiado y lo comenta en el plató: "Ahora que ya se ha dado el premio veo como respuestas que no me espero de esta gente".

La exsuperviviente se refiere a su compañero Soto: "Nunca lo he visto contestando así después de que sepa que hemos llorado muchísimo por hambre". Su nueva inesperada respuesta obliga a Sandra Barneda a darle una explicación a la audiencia: "Lo que creo que ha ocurrido es que hemos tenido una publicidad muy larga y se han atracado a gominolas. Tienen un subidón de azúcar tremendo".

Maica no da crédito con Soto

Tras ver las imágenes donde se refleja las veces que los compañeros han decidido no compartir sus recompensas con Claudia y Maica, la ganadora del concurso insiste: "Soto, ¿dices lo mismo?".

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"No he hecho otra cosa que veros comer a vosotras", responde tajante. La murciana no da crédito a lo que está escuchando: "¿Tú eres la persona que yo conocí en 'Supervivientes'? ¿No he parado de comer, de verdad me estás diciendo eso?".

Este tema acaba abriendo un debate sobre el tema de las recompensas al que se va uniendo el resto de compañeros de edición: Dale play al video y descúbrelo.