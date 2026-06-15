Natalia Sette 15 JUN 2026 - 10:47h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores el delicado momento que vivió al ver que se desangraba en un evento público

Marta Peñate da positivo en un test de embarazo en sangre tras varios negativos en orina

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Marta Peñate comunicaba recientemente a sus seguidores el doloroso revés de que su embarazo no estaba evolucionando bien . Tras confirmarse que sufre un segundo embarazo ectópico, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explicaba los pasos que debía seguir para acabar con la gestación antes de que fuera perjudicial para ella. Ahora, la salud de la canaria ha vuelto a ponerse en jaque tras sufrir un alarmante episodio que hizo que se asustara enormemente.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la novia de Tony Spina ha reaparecido para relatar un angustioso episodio que le tocó vivir de manera totalmente imprevista durante un evento. “Hay que tener confianza con tus seguidoras para contarlo”, ha comenzado exponiendo la influencer. Desde que contó que tenía un embarazo ectópico de nuevo , su comunidad no ha dejado de preocuparse por ella y es por esto que Marta ha creído conveniente desvelar el delicado episodio por el que ha pasado.

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La exconcursante de ‘GH’ fue invitada junto a Lucía Sánchez para ver la Fórmula 1 en Barcelona. Fue en este escenario donde comenzó la pesadilla: “Estaba en Fórmula 1 viendo la carrera, quedaban 10 minutos y de repente noto como que me desangro”. El pánico se apoderó de ella al percatarse de la magnitud del sangrado en ese mismo instante. “Voy al baño y veo que tengo todo el pantalón lleno de sangre”, ha confesado con total naturalidad.

Marta llegó rápido a la conclusión de que no se trataba de un síntoma habitual ni de un sangrado leve que pudiera confundirse con su ciclo: “Eso no era una regla normal, estaba súper asustada, me salía un chorro de sangre”, ha continuado contando. La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha querido transmitir calma a sus seguidores asegurando tener una visita al médico ya programada.

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“Tengo otra analítica y otra ecografía transvaginal para ver cómo va el embarazo ectópico”, ha anunciado. En estos exámenes clínicos se determinará el estado de su útero y la evolución de la hormona de la gestación. A pesar de la gravedad del desprendimiento, Marta Peñate se aferra a un último rayo de esperanza antes de recurrir a intervenciones médicas más agresivas. “Me he ilusionado, quiero pensar que ese derramamiento de sangre es por algo bueno y que no voy a tener que pincharme para expulsar el embrión”, ha dicho con esperanza.

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Al haberse enfrentado ya a un embarazo ectópico sabe lo que se sufre al ser pinchada con metotrexato, el medicamento administrado por vía intravenosa para provocar la expulsión del embrión. Una vez pinchado, Marta podría sufrir cólicos, náuseas, vómitos, cansancio extremo… Es por ello que desea que este sangrado que ha tenido signifique la expulsión natural y no tenga que someterse a ningún tratamiento.